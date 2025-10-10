Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης

Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εκπαίδευση γύρω από τις ψυχικές ασθένειες σε όλο τον κόσμο, καθώς και η κινητοποίηση των προσπαθειών για τη στήριξη της ψυχικής υγείας.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής

Η 10η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την Κατάργηση της Θανατικής Ποινής (World Coalition against the Death Penalty), που συνενώνει τουλάχιστον 150 μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), δικηγορικούς συλλόγους, τοπικές αρχές και συνδικάτα.

Στατιστικά Στοιχεία

112 χώρες του κόσμου έχουν καταργήσει την θανατική ποινή, 8 μερικώς, 28 στην πράξη, ενώ σε 56 διατηρείται.

Οι 10 πρώτες χώρες σε αριθμό εκτελέσεων θανατοποινιτών το 2018 είναι: Κίνα, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Βιετνάμ, Ιράκ, Αίγυπτος, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Πακιστάν και Σινγκαπούρη.

Στη χώρα μας κανένας άνθρωπος δεν έχει υποβληθεί στην «εσχάτη των ποινών» από το 1973, ενώ από το 1993 η θανατική ποινή έχει καταργηθεί και δια νόμου, εκτός από τα στρατιωτικά εγκλήματα σε περίοδο πολέμου.

Στις ΗΠΑ, 29 από τις 50 πολιτείες υποστηρίζουν τη θανατική ποινή. 25 άνθρωποι εκτελέστηκαν στις ΗΠΑ το 2018, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 1499 από το 1976, οπότε επανήλθε η θανατική ποινή με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο αριθμός των μελλοθανάτων στις ΗΠΑ ξεπερνά τις 2500.

Στις ΗΠΑ εκτελέστηκαν 22 ανήλικοι μεταξύ 1976 - 2005, οι περισσότεροι από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Σημειώνεται ότι η εκτέλεση ανηλίκων απαγορεύεται από τις διεθνείς συνθήκες.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου

19 Ο Ρωμαίος στρατηγός Γερμανικός πεθαίνει ξαφνικά στην Αντιόχεια κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκιτος καταγράφει ότι ο Γερμανικός δηλητηριάστηκε από τον κυβερνήτη της Συρίας, Γναίο Καλπούρνιο Πείσωνα, υπό τις διαταγές του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβέριου.

1780 Τροπικός κυκλώνας στην Καραϊβική σκοτώνει πάνω από 22.000 άτομα.

1846 Ο Άγγλος αστρονόμος Ουίλιαμ Λάσελ ανακαλύπτει τον Τρίτωνα, τον μεγαλύτερο δορυφόρο του πλανήτη Ποσειδώνα.

1868 Ο Κάρλος Κεσπέδες ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Κούβας.

1874 Στη βρετανική κατοχή περνούν τα νησιά Φίτζι.

1886 Φοριέται για πρώτη φορά το σμόκιν ως βραδινό ένδυμα στη Νέα Υόρκη.

1899 Ξεκινά ο Πόλεμος των Μπόερς στη Νότια Αφρική.

1901 Στην Κίνα, αυτοκρατορικό διάταγμα απαγορεύει την εξαγορά θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

1906 Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, ο καπετάν Άγρας αναλαμβάνει την αρχηγία στο Βάλτο.

1912 Α' Βαλκανικός Πόλεμος: Μάχη του Σαρανταπόρου. Νίκη του ελληνικού στρατού υπό το διάδοχο Κωνσταντίνο κατά των Τούρκων. Απελευθερώνονται τα Σέρβια και η Κοζάνη.

1913 Αρχίζει να λειτουργεί η Διώρυγα του Παναμά, που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό.

1930 Δημιουργείται η αμερικανική αεροπορική εταιρία TWA μετά τη συγχώνευση τριών εταιρειών.

1933 Διατίθεται προς πώληση το πρώτο συνθετικό απορρυπαντικό, το «Dreft».

1933 Πρώτο σαμποτάζ αεροσκάφους στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Καταστρέφεται ένα αμερικανικό αεροσκάφος της United Airlines (Boeing 247) καθώς μεταβαίνει από το Κλίβελαντ στο Σικάγο.

1935 Καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Σύνταγμα του 1927 στην Ελλάδα (Παπάγος, Ρέππας)

1939 Με τη συνθήκη του Μονάχου παραχωρείται στη Γερμανία η Σουδητία.

1940 Ένταση στα Βαλκάνια, καθώς οι Ναζί διαβαίνουν τον ποταμό Δούναβη.

1941 Ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ της Ελλάδας αναγγέλλει τον τερματισμό του δικτατορικού καθεστώτος και εγκαθίσταται, μαζί με την κυβέρνηση, στην Αγγλία.

1944 Μαζική δολοφονία 800 τσιγγανοπαίδων στο Άουσβιτς, έργο των Ναζί

1952 Παραίτηση της κυβέρνησης Πλαστήρα.

1960 Κυκλώνας στη Βεγγάλη της Ινδίας, με περισσότερους από 4.000 νεκρούς

1962 Αρχίζει να λειτουργεί η πρώτη μεγάλη βιομηχανική μονάδα τσιμέντων στη Βόρεια Ελλάδα, το εργοστάσιο τσιμέντων «Τιτάν»

1964 Εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα.

1970 Τα νησιά Φίτζι γίνονται ανεξάρτητα από τη Βρετανία.

1970 Κρίση στον Καναδά μετά την απαγωγή του Πρωθυπουργού του Κεμπέκ, Πιερ Λαπόρτ από τρομοκράτες της FLQ

1975 Παντρεύονται για δεύτερη φορά η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, σε ερημική τοποθεσία στη Μποτσουάνα. Χωρίζουν για δεύτερη φορά τον επόμενο χρόνο.

1980 Σε σειρά σεισμικών δονήσεων στην Αλγερία, σκοτώνονται πάνω από 17.000 άτομα.

1983 Το σοβιετικό «Βενέρα 15» μπαίνει σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη.

1985 Η κυβέρνηση της Ελλάδας υποτιμά τη δραχμή κατά 15% έναντι των ξένων νομισμάτων και με νομοσχέδιο καταργεί την απεργία. Μέτρα λιτότητας πυροδοτούν κινητοποιήσεις. 1.000.000 άτομα σε απεργία, στις 21/10.

1989 Η Ελλάδα οδεύει προς εκλογές, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης δεν καταφέρνει να πείσει τους πολιτικούς αρχηγούς να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

1990 Ο Πρόεδρος του Ιράκ Σαντάμ Χουσεΐν απειλεί το Ισραήλ με υπερπύραυλο.

1991 Διεξάγεται ο εναρκτήριος αγώνας της νεοσύστατης Premier League.

1993 Στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ αναρριχάται στην εξουσία για 3η φορά στην ιστορία της χώρας, με Πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στις εκλογές αυτές, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 46,88% και 170 έδρες, η ΝΔ 39,3% και 111 έδρες, η Πολιτική Άνοιξη του Σαμαρά 4,87% και 10 έδρες, το ΚΚΕ 4,54% και 9 έδρες και ο Συνασπισμός 2,94% και καμία έδρα.

1994 Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής κερδίζουν οι Αμερικανοί ερευνητές Αλφρεντ Γκίλμαν και Μάρτιν Ρόντμπελ, για την ανακάλυψη της πρωτεΐνης G, η οποία λαμβάνει τα μηνύματα μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα και στη συνέχεια τα κατευθύνει στο σωστό αποδέκτη.

1996 Διοικητής του Αγίου Όρους διορίζεται ο Σταύρος Ψυχάρης.

1996 Καταδίκη από το μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών της ιδιοκτήτριας των εφημερίδων «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» Κατερίνας Βελλίδη, σε φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο για τη μη καταβολή νόμιμων αμοιβών των εργαζομένων.

2000 Ανακαλύπτεται στη Βραζιλία αβγό ψείρας σε ανθρώπινη τρίχα, ηλικίας 10.000 ετών (πρόκειται για την αρχαιότερη ψείρα του κόσμου).

2003 Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην Ιρανή δικηγόρο Σιρίν Eμπάντι. Πρόκειται για την πρώτη φορά στα 102 χρόνια της ιστορίας του θεσμού που το βραβείο Nομπέλ Eιρήνης απονέμεται σε μουσουλμάνα.

2005 Στη Γερμανία αποφασίζεται έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις ο σχηματισμός μεγάλου συνασπισμού των Χριστιανοδημοκρατών, Χριστιανοκοινωνικών και Σοσιαλδημοκρατών, με νέο καγκελάριο την Άνγκελα Μέρκελ.

Γεννήσεις στις 10 Οκτωβρίου

1656 Νικολά ντε Λαρζιλιέρ, Γάλλος ζωγράφος

1684 Αντουάν Βαττώ, Γάλλος ζωγράφος

1731 Χένρι Κάβεντις, Βρετανός επιστήμονας και φιλόσοφος

1813 Τζουζέπε Βέρντι, Ιταλός συνθέτης

1895 Βόλφραμ φον Ρίχτχοφεν, Γερμανός στρατάρχης

1900 Έλεν Χέιζ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1901 Αλμπέρτο Τζιακομέτι, Ελβετός γλύπτης και ζωγράφος

1924 Εντ Γουντ, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός

1930 Χάρολντ Πίντερ, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και ηθοποιός

1954 Φερνάντο Σάντος, Πορτογάλος προπονητής ποδοσφαίρου

1968 Μαρίνος Ουζουνίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1975 Αντώνης Βλοντάκης, Έλληνας υδατοσφαιριστής

1983 Νίκος Σπυρόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 10 Οκτωβρίου

19 Γερμανικός, Ρωμαίος στρατηγός

680 Χουσεΐν ιμπν Αλί, Άραβας ιμάμης

1359 Ούγος Δ', βασιλιάς της Κύπρου

1659 Άμπελ Τάσμαν, Ολλανδός εξερευνητής

1837 Σαρλ Φουριέ, Γάλλος φιλόσοφος

1963 Εντίτ Πιάφ, Γαλλίδα τραγουδίστρια

1970 Εντουάρ Νταλαντιέ, Γάλλος πολιτικός

1973 Λούντβιχ φον Μίζες, Αυστριακός οικονομολόγος

1985 Γιουλ Μπρίνερ, Ρώσος ηθοποιός

1985 Όρσον Γουέλς, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός

1990 Νικόλαος Παυλόπουλος, Έλληνας γλύπτης