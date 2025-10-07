Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 7 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου,

Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα *

Βάκχος, Βάκχη, Βακχία

Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου

1542 O Πορτογάλος εξερευνητής Χουάν Ροντρίγκες Καμπρίγιο ανακαλύπτει το νησί Σάντα Καταλίνα έξω από τις ακτές της Καλιφόρνια.

1571 Ο ενωμένος στόλος της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, της Νεάπολης, της Σικελίας και του Πάπα καταστρέφει τον οθωμανικό στόλο στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.

1825 Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

1833 Επί Βασιλείας Όθωνα καθιερώνεται ως εθνικό νόμισμα της Ελλάδας η δραχμή.

1919 Ιδρύεται η KLM, η παλαιότερη σήμερα αεροπορική εταιρεία.

1944 Εβραίοι κρατούμενοι του στρατόπεδο εξόντωσης Άουσβιτς Μπίρκεναου επαναστατούν: αφού ανατινάζουν ένα μέρος του Κρεματορίου 4 επιχειρούν μαζική διαφυγή. Οι 250 δραπέτες πιάνονται και εκτελούνται.

Γεννήσεις στις 7 Οκτωβρίου

1885 Νιλς Μπορ, Δανός φυσικός

1900 Χάινριχ Χίμλερ, Γερμανός αξιωματούχος των Ναζί

1931 Ντέσμοντ Τούτου, Νοτιοαφρικανός αρχιεπίσκοπος και ακτιβιστής

1934 Ουλρίκε Μάινχοφ, Γερμανίδα δημοσιογράφος

1952 Βλαντίμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός

1963 Κωνσταντίνα, Κύπρια τραγουδίστρια

1967 Τόνι Μπράξτον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, παραγωγός και ηθοποιός

1972 Νότης Μηταράκης, Έλληνας πολιτικός

1974 Ρένα Δούρου, Ελληνίδα πολιτικός

1976 Ζιλμπέρτο Σίλβα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1979 Σον Άσμορ, Καναδός ηθοποιός

Θάνατοι στις 7 Οκτωβρίου

1849 Έντγκαρ Άλλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας

1973 Σάββας Παπαπολίτης, Έλληνας πολιτικός

1983 Τζορτζ Όγκντεν Άμπελ, Αμερικανός αστρονόμος

1991 Ναταλία Τζίντσμπουργκ, Ιταλίδα συγγραφέας

2000 Σπύρος Πλασκοβίτης, Έλληνας συγγραφέας και πολιτικός

2006 Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος

2011 Ραμίζ Αλία, Αλβανός πολιτικός