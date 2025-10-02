Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 2 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κυπριανός, Κυπριανή

Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη

Διεθνής Ημέρα Μη Βίας

Η Διεθνής Ημέρα Μη Βίας καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι (1869). Στόχος της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Ο Μαχάτμα Γκάντι (1869-1949) υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από την Μεγάλη Βρετανία και εμπνευστής της παθητικής αντίστασης (πολιτικής ανυπακοής) και της μη χρήσης βίας έναντι των καταπιεστών.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου

829 Ο Θεόφιλος γίνεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1187 Ο Σαλαντίν καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ μετά από 88 χρόνια κυριαρχίας των σταυροφόρων.

1535 Ο Ζακ Καρτιέ ανακαλύπτει το Μόντρεαλ στο Κεμπέκ.

1540 Με τη συνθήκη της Βενετίας, η Αστυπάλαια παραχωρείται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1910 Στο Μιλάνο γίνεται για πρώτη φορά σύγκρουση μεταξύ 2 αεροσκαφών

1914 Ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Χειμάρας

1935 Η Ιταλία εισβάλλει στην Αβησσυνία (Αιθιοπία)

1947 H FIA (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου) καθιερώνει αγώνες grand prix στην κατηγορία της Φόρμουλα 1

1956 Παρουσιάζεται το πρώτο ατομικό ρολόι, το Atomicron, στο Overseas Press Club στη Νέα Υόρκη

1958 Η Γουινέα γίνεται ανεξάρτητη από τη Γαλλία (εθνική εορτή)

1963 Άφιξη της Ζακλίν Κένεντι στην Αθήνα, η οποία καταλύει στην έπαυλη Νομικού. Θα επακολουθήσει κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά και την Κωνσταντινούπολη με τη θαλαμηγό Χριστίνα του Αριστοτέλη Ωνάση.

1963 Απορριπτικές είναι οι προτάσεις του εισαγγελέα Στυλιανού Μπούτη προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών σε σχέση με την προσφυγή των τεσσάρων προφυλακισμένων αξιωματικών, που κατηγορούνται για ανάμειξη στην υπόθεση Λαμπράκη, για αποφυλάκισή τους. Ο εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι το περίφημο τρίκυκλο του Σπύρου Γκοτζαμάνη επελέγη ώστε το έγκλημα να φανεί σαν τροχαίο ατύχημα.

1967 Καθιερώνεται εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση και 2 βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα

1972 Η Δανία εγκρίνει με δημοψήφισμα (65,5% υπέρ) την ένταξή της στην ΕΟΚ

1980 Ο Μοχάμεντ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών από το Λάρι Χολμς στον 10ο γύρο στο Λας Βέγκας

1986 Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ινδού Πρωθυπουργού Ρατσίβ Γκάντι

1988 Τελειώνουν στη Σεούλ οι 24οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες

1991 Η Στέφι Γκραφ γίνεται η πρώτη επαγγελματίας γυναίκα τενίστρια που κερδίζει 500 αγώνες, κερδίζοντας την Τσεχοσλοβάκα Petra Langgrova στο Leipzig International Tournament

1996 Έναρξη της δίκης του Γεωργίου Κοσκωτά στο πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την κατηγορία της υπεξαίρεσης 32 δισ. δρχ. από την Τράπεζα Κρήτης

1997 Υπογραφή στο Άμστερνταμ, από τους υπουργούς εξωτερικών της Ε.Ε., της ομώνυμης συνθήκης, που αποτελεί αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ

2002 Η Βουλή των Αντιπροσώπων δίνει το πράσινο φως στον Μπους για επίθεση κατά του Ιράκ

2002 Συμβόλαιο ρεκόρ, ύψους 80 εκατομ. στερλινών, υπογράφει στην ΕΜΙ ο Βρετανός αστέρας του τραγουδιού, Ρόμπι Ουίλιαμς

Γεννήσεις στις 2 Οκτωβρίου

1452 Ριχάρδος Γ', βασιλιάς της Αγγλίας

1832 Έντουαρντ Μπάρνετ Τέιλορ, Άγγλος ανθρωπολόγος

1847 Πάουλ φον Χίντενμπουργκ, Γερμανός στρατάρχης και πολιτικός

1851 Φερντινάν Φος, Γάλλος στρατιωτικός

1852 Ουίλιαμ Ράμσεϊ, Σκωτσέζος χημικός

1869 Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός ακτιβιστής και φιλόσοφος

1890 Γκράουτσο Μαρξ, Αμερικανός ηθοποιός

1895 Μπαντ Άμποτ, Αμερικανός ηθοποιός

1904 Γκράχαμ Γκρην, Άγγλος συγγραφέας και κριτικός

1951 Στινγκ, Άγγλος τραγουδιστής, μπασίστας και ηθοποιός

1975 Χρυσοπηγή Δεβετζή, Ελληνίδα αθλήτρια

1990 Ντιν Μπουζάνης, Αυστραλός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 2 Οκτωβρίου