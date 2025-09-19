Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 19 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του:

Αγίου Σαββατίου μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

634 Οι Άραβες με επικεφαλής τον Χαλίντ ιμπν Ουαλίντ καταλαμβάνουν τη Δαμασκό από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

1777 Κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης, οι Βρετανοί νικούν τους Αμερικανούς στην πρώτη μάχη της Σαρατόγκα.

1900 Στη Γαλλία, ο Πρόεδρος Εμίλ Λουμπέ δίνει αμνηστία στον Εβραίο λοχαγό Άλφρεντ Ντρέιφους, που πέρασε δύο φορές από στρατοδικείο και εσφαλμένα καταδικάστηκε για κατασκοπεία.

1920 Ο Βασιλεύς Αλέξανδρος Α΄ της Ελλάδας δέχεται θανατηφόρο δάγκωμα πιθήκου στον κήπο της έπαυλης Τατοΐου.

1920 Μικρασιατική Εκστρατεία: Η Μεραρχία Σμύρνης διενεργεί επιδρομή στη Νίκαια, που βρίσκει εκκενωμένη και πυρπολημένη.

1931 Ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα. Σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει το Χρηματιστήριο.

1934 Συλλαμβάνεται ο Μπρούνο Χάουπτμαν για το φόνο του γιου του αεροπόρου Τσαρλς Λίντμπεργκ.

1940 Ανακαλύπτεται ελληνική προϊστορική λιμναία πόλη, αναγόμενη σε εποχή παλιότερη του 2000 π.Χ. στη λίμνη της Καστοριάς.

1941 Β' Π.Π. Ο γερμανικός στρατός καταλαμβάνει το Κίεβο μετά από 45 μέρες μαχών. Την ίδια μέρα, στο Ιράν, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Τεχεράνη.

1943 Ελλάδα: Σφαγές Ελλήνων από τους Γερμανούς στις Καρυές Λακωνίας.

1944 Ελλάδα: Οι Γερμανοί εκκενώνουν τη Ναύπακτο και το Άργος.

1952 Οι ΗΠΑ απαγορεύουν στον Τσάρλι Τσάπλιν να ξαναμπεί στη χώρα μετά από ένα ταξίδι που πραγματοποίησε στην Αγγλία.

1954 Βγαίνει στον αέρα το Τρίτο Πρόγραμμα του ΕΙΡ.

1955 Ανατρέπεται με πραξικόπημα ο Χουάν Περόν στην Αργεντινή.

1957 Πραγματοποιείται στην περιοχή της Νεβάδα η πρώτη υπόγεια πυρηνική δοκιμή στις ΗΠΑ.

1960 Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το πρώτο εργοστάσιο ετοίμων ενδυμάτων, το οποίο κατασκευάστηκε στην ελεύθερη ζώνη της πόλης από Γερμανούς κεφαλαιούχους.

1961 Ιδρύεται η Ένωσις Κέντρου, ύστερα από διαβουλεύσεις και ζυμώσεις που διήρκεσαν μήνες.

1963 Συστήνεται ειδική υπηρεσία για την άμεση νοσοκομειακή και κοινωνική περίθαλψη έκτακτων περιστατικών

1970 Ο Έλληνας φοιτητής Κώστας Γεωργάκης που είχε αυτοπυρποληθεί στη Γένοβα, διαμαρτυρόμενος κατά της Χούντας στην Ελλάδα ξεψυχάει στο νοσοκομείο της πόλης.

1991 Στο Περού, βομβιστική ενέργεια των μαοϊκών ανταρτών "Φωτεινό Μονοπάτι" προκαλεί το θάνατο επτά ατόμων.

1991 Ανακαλύπτεται το παγωμένο σώμα του Ότζι, ανθρώπου της νεολιθικής εποχής, στις Άλπεις, μεταξύ Αυστρίας και Γαλλίας.

1994 Η τρομοκρατική οργάνωση ΕΛΑ ανατινάζει με τηλεχειριζόμενη βόμβα υπηρεσιακό λεωφορείο της ΕΛΑΣ στον Περισσό, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 42χρονος αξιωματικός Απόστολος Βέλιος και να τραυματιστούν άλλα εννέα άτομα.

1995 Η Κροατία αποφασίζει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των Σέρβων και συμφωνεί με τη Βοσνία ότι μέσω πολιτικού διαλόγου θα διευθετηθεί το εδαφικό.

1995 Η Washington Post και η New York Times εκδίδουν το μανιφέστο του Θίοντορ Καζίνσκι (γνωστός και ως Unabomber).

2003 Τραγικός είναι ο απολογισμός από το πέρασμα του τυφώνα Ιζαμπέλ από τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. 25 άτομα χάνουν τη ζωή τους σε πέντε πολιτείες, ενώ μεγάλης έκτασης είναι και οι υλικές ζημιές.

2004 Για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο διαβάζεται στη δημοτική γλώσσα στους ναούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Γεννήσεις στις 19 Σεπτεμβρίου

86 Αντωνίνος Πίος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

866 Λέων ΣΤ΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1551 Ερρίκος Γ', βασιλιάς της Γαλλίας

1560 Τόμας Κάβεντις, Άγγλος θαλασσοπόρος

1898 Τζιουζέπε Σάραγκατ, Ιταλός πολιτικός

1911 Ουίλιαμ Γκόλντινγκ, Άγγλος συγγραφέας

1921 Πάουλο Φρέιρε, Βραζιλιάνος εκπαιδευτικός και φιλόσοφος

1922 Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος δρομέας

1961 Γιώργος Χριστιανάκης, Έλληνας συνθέτης

1967 Αλεξάντερ Καρέλιν, Ρώσος παλαιστής

1969 Αλκίνοος Ιωαννίδης, Κύπριος τραγουδοποιός

1974 Βικτόρια Σίλβστεντ, Σουηδέζα ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο

1982 Λένα Δανιηλίδου, Ελληνίδα αντισφαιρίστρια

1990 Σάββας Γκέντσογλου, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 19 Σεπτεμβρίου

1710 Όλε Ρέμερ, Δανός αστρονόμος

1935 Κονσταντίν Τσιολκόφσκι, Ρώσος επιστήμονας

1949 Νίκος Σκαλκώτας, Έλληνας συνθέτης

1970 Κώστας Γεωργάκης, Έλληνας αγωνιστής

1985 Ίταλο Καλβίνο, Ιταλός δημοσιογράφος και συγγραφέας

1990 Ερμής Παν, Αμερικανός χορευτής και χορογράφος