Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 17 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής,

Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος,

Οσίου Ολβιανού,

Αγίου Παντολέοντος,

Αγίου Πηλέως

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης

Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς

Αγάπη, Αγάπιος

Σοφιάννα

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή

Πηλεύς, Πηλέας

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου

1176 Μάχη του Μυριοκέφαλου: Ο Βυζαντινός στρατός υπό τον Μανουήλ Α' Κομνηνό ηττάται από τους Σελτζούκους Τούρκους.

1630 Ιδρύεται η πόλη της Βοστώνης.

1683 Ο Άντον Λέβενχουκ αναφέρει την ύπαρξη των βακτηρίων.

1789 Ο αστρονόμος Ουίλιαμ Χέρσελ ανακαλύπτει τον Μίμα, έναν δορυφόρο του πλανήτη Κρόνου.

1809 Ειρήνη ανάμεσα στη Σουηδία και στη Ρωσία στον Πόλεμο της Φινλανδίας. Η Φινλανδία γίνεται ρωσικό έδαφος .

1821 Τουρκικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά επιτίθενται και πάλι κατά των Σουλιωτών στα Πέντε Πηγάδια. Η μάχη που επακολούθησε κατέληξε σε ήττα των Τούρκων, των οποίων οι απώλειες σε νεκρούς ανήλθαν σε 200 άνδρες περίπου.

1859 Ο Τζόσουα Νόρτον αυτοανακηρύσσεται Αυτοκράτορας των ΗΠΑ, με το όνομα Νόρτον Α΄.

1871 Ανοίγει η πρώτη ορεινή σήραγγα στον κόσμο, το τούνελ Μον Σενί, στις Άλπεις.

1903 Τούρκοι καταστρέφουν την πόλη της Καστοριάς σκοτώνοντας 10.000 Βουλγάρους.

1912 (π. ημ.) Η Ελλάδα κηρύσσει γενική επιστράτευση (Α΄ Βαλκανικός πόλεμος).

1921 Αρχίζει η αντεπίθεση των Τούρκων στην περιοχή του Αφιόν Καραχισάρ.

1922 (ν. ημερ.) Ολοκληρώνεται η πυρπόληση και Καταστροφή της Σμύρνης.

1931 Πρώτη επίδειξη δίσκου μεγάλης διάρκειας (L.P.) στη Ν. Υόρκη.

1939 Βυθίζεται βρετανικό αεροπλανοφόρο από γερμανικό U29 με 519 νεκρούς.

1939 Η Ρωσία εισβάλλει στην ανατολική Πολωνία.

1947 Ορκίζεται πρώτος Υπουργός Άμυνας στις ΗΠΑ ο Τζέιμς Φόρεσταλ.

1953 Εγκαθίσταται στην Αθήνα ο πρώτος Σοβιετικός Πρέσβης, Σεργκέγιεφ.

1953 Πρώτος επιτυχής διαχωρισμός σιαμαίων διδύμων στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ (τα σιαμαία ήταν οι Carolyn Anne και Catherine Anne Mouton).

1959 Τυφώνας σκοτώνει 2.000 άτομα στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία.

1960 Εγκαίνια του ηλεκτροφωτισμού της παραλιακής λεωφόρου από το Νέο Φάληρο μέχρι τη Βουλιαγμένη Αττικής.

1965 Ο Στέφανος Στεφανόπουλος ορκίζεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.

1967 Δημιουργούνται επεισόδια μεγάλης έντασης στον αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας μεταξύ Σιβάς Σπορ και Καϊζερί Σπορ στο Στάδιο της Καισαρείας. Εξαιτίας ενός τέρματος που δέχεται η Σιβάς λιθοβολούνται οι αντίπαλοί της και ξεσπά μάχη όπου αναγκάζεται να επέμβει ο στρατός. 42 νεκροί, 700 τραυματίες και λεηλασία της πόλης που κρατά μέρες υποχρεώνουν τον Ντεμιρέλ να αναβάλει την επίσκεψή του στη Σοβιετική Ένωση για 24 ώρες.

1972 Σεισμός 6,3 Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά.

1976 Η NASA παρουσιάζει το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, το «Εντερπράιζ».

1981 Αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας (προσωρινά) ο Γεώργιος Ράλλης.

1988 Ξεκινούν οι 24οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Σεούλ και ολοκληρώνονται στις 2 Οκτωβρίου. Μετέχουν πάνω από 9.500 αθλητές και αθλήτριες από 160 χώρες σε 23 αθλήματα ενώ 14.000 είναι οι εκπρόσωποι του Τύπου. Οι μόνες χώρες που απουσιάζουν είναι η Βόρεια Κορέα και η Κούβα. Μορφή των αγώνων αναδεικνύεται ο αθλητής των καταδύσεων Κρεγκ Λουγκάνις. Στην κολύμβηση η Κριστίν Ότο κερδίζει 6 χρυσά και ο Ματ Μπιόντι 5.

1989 Ο τυφώνας Χιούγκο ξεκινάει το φονικό του πέρασμα από την Καραϊβική Θάλασσα (62 νεκροί σε 4 ημέρες).

1991 Βόρεια και Νότια Κορέα γίνονται μέλη του ΟΗΕ, μαζί με τις Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία.

2000 Ο Λεωνίδας Σαμπάνης χαρίζει το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα όταν κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών σηκώνοντας 147,5 κιλά στο αρασέ (ολυμπιακό ρεκόρ), 170 κιλά στο ζετέ και 317,5 κιλά στο σύνολο.

2003 Νέο ηχογραφημένο μήνυμα ενός άνδρα που δηλώνει ότι είναι ο Σαντάμ Χουσεΐν μεταδίδει το δίκτυο αλ Αραμπίγια. Στο εν λόγω μήνυμα, ο Σαντάμ λέει ότι οι ΗΠΑ δε θα αντέξουν άλλες απώλειες και καλεί τους ομοεθνείς του να συνεχίσουν τις επιθέσεις κατά των Αμερικανών στρατιωτών.

2003 Iσπανός δικαστής κατηγορεί επίσημα 35 άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της Aλ Kάιντα, Oσάμα Mπιν Λάντεν και του δημοσιογράφου του Aλ Tζαζίρα, Tαϊσίρ Aλούνι, για συμμετοχή στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου κατά των HΠA.

2004 Αποσύρεται από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία το σχέδιο νόμου για νέο ποινικό κώδικα βάσει του οποίου θα ήταν εκτός νόμου η μοιχεία στη χώρα.

2006 Σε δημοψήφισμα στην Τρανσνίστρια (Δημοκρατία του Υπερδνείστερου), οι κάτοικοι ψηφίζουν υπέρ της απόσχισης από τη Μολδαβία, με 97,1% υπέρ και 2,3% κατά.

2013 Δολοφονείται στην Αμφιάλη ο Παύλος Φύσσας, γνωστός και με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Killah P, με δύο μαχαιριές από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής.

Γεννήσεις στις 17 Σεπτεμβρίου

1743 Νικολά ντε Κοντορσέ, Γάλλος μαθηματικός

1826 Μπέρναρντ Ρίμαν, Γερμανός μαθηματικός

1857 Κονσταντίν Τσιολκόφσκι, Ρώσος επιστήμονας

1923 Χανκ Γουίλιαμς, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας (Drifting Cowboys)

1931 Αν Μπάνκροφτ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1940 Σωτήρης Μουστάκας, Κύπριος ηθοποιός

1941 Σταύρος Δαμιανίδης, Έλληνας μουσικός

1948 Αντώνης Πολιτάκης, Έλληνας ζωγράφος

1955 Κοραλία Καράντη, Ελληνίδα ηθοποιός

1965 Μπράιαν Σίνγκερ, Αμερικανός σκηνοθέτης

1968 Αναστέιζια, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1968 Μαρί Σαντάλ Μίλλερ, πριγκίπισσα της Ελλάδας

1971 Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, μοντέλο από τη Σλοβακία

1973 Ντέμης Νικολαΐδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1978 Ελεονώρα Μελέτη, Ελληνίδα δημοσιογράφος

Θάνατοι στις 17 Σεπτεμβρίου

397 Νεκτάριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1179 Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν, Γερμανίδα αγία, φιλόσοφος και συνθέτρια

1665 Φίλιππος Δ', βασιλιάς της Ισπανίας

1762 Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, Ιταλός βιολιστής και συνθέτης

1771 Τομπάιας Σμόλετ, Σκωτσέζος συγγραφέας

1863 Αλφρέ ντε Βινύ, Γάλλος συγγραφέας

1899 Ιωσήφ Λιμπεράλης, Έλληνας συνθέτης

1923 Στέφανος Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός

1965 Αλεχάντρο Κασόνα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας

1982 Μάνος Λοΐζος, Έλληνας συνθέτης

1984 Πέτρος Γαρουφαλιάς, Έλληνας πολιτικός

1994 Καρλ Πόπερ, Αυστριακός φιλόσοφος

1998 Κώστας Νικολόπουλος, Έλληνας εκδότης

2006 Πατρίσια Κένεντι Λόφορντ, Αμερικανίδα κοσμική

2011 Φαίδων Ματθαίου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής