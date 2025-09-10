Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αποστόλου Κλήμεντος,

Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων,

Αγίας Πουλχερίας της παρθένου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα

Μηνοδώρα

Μητροδώρα

Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας

Η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (World Suicide Prevention Day) με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σ’ ένα δυσάρεστο γεγονός: Την απώλεια περί των 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 5.000 πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, για κάθε μία αυτοκτονία μένουν πίσω τουλάχιστον 5-10 άτομα που πενθούν, βιώνοντας όχι μόνο το συναισθηματικό φορτίο του πένθους αλλά και τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του στίγματος της αυτοκτονίας, ενώ 135 άτομα θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυτοκτονία. Ακόμη, στην Ελλάδα δεν έχουμε καταγραφή των μη θανατηφόρων αποπειρών αυτοκτονίας, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών.

Η αυτοκτονία είναι ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας και ως τέτοιο αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δυνητικά αφορά τον καθένα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή κοινωνικοοικονομικής τάξης. Σ’ αυτόν τον άξονα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, συστήνει ήδη από το 1990 την καθολική αναγνώριση της αυτοκτονίας ως ζήτημα δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα με τις πολιτικές δημόσιας υγείας.

Η αυτοκτονία δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός. Το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να έχει προληφθεί.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

1331: Ο Στέφανος Ούρος Δ' Δουσάν ανακηρύσσεται βασιλιάς της Σερβίας.

1380: Μάχη του Κουλίκοβο: Αποφασιστική νίκη των Ρώσων εναντίον της «Χρυσής Ορδής» του Μογγόλου Μαμάι.

1509: Ισχυρός σεισμός, γνωστός ως «Μικρή Ημέρα της Κρίσεως», χτυπά την Κωνσταντινούπολη.

1551: Ιδρύεται η πόλη Βιτόρια στη Βραζιλία.

1565: Λύνεται η πολιορκία της Μάλτας από τους Ιππότες της.

1727: Από πυρκαγιά σε αχυρώνα στη διάρκεια παράστασης κουκλοθεάτρου σε χωριό στο Καίμπριτζσαϊρ της Αγγλίας, χάνουν τη ζωή τους 78 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά.

1900: Περίπου 8.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους από τυφώνα που πλήττει το Γκάλβεστον του Τέξας.

1907: Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

1925: Υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας (αβασιλεύτου), που τίθεται αμέσως σε ισχύ.

1946: Η Βουλγαρία γίνεται δημοκρατία (με δημοψήφισμα, οι κάτοικοι της χώρας αρνούνται για Βασιλιά τον ηλικίας 9 ετών Συμεών). Ο Συμεών θα επιστρέψει το 2001 ως πρωθυπουργός στη χώρα.

1952: Δημοσιεύεται το έργο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Ο Γέρος και η Θάλασσα».

1960 Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960 στη Ρώμη, ο Αμπέμπε Μπικίλα γίνεται ο πρώτος υποσαχάριος Αφρικανός που κερδίζει χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας πρώτος στον μαραθώνιο τρέχοντας ξυπόλητος.

1966: Προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Star Trek» στις ΗΠΑ.

1974: Ο Πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ δίνει χάρη στον Ρίτσαρντ Νίξον για όλα τα αδικήματα (που αφορούν το σκάνδαλο Γουότερ Γκέιτ) που τέλεσε εν υπηρεσία.

1975: Στην Ελλάδα, η τριετής φοίτηση στο Γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική.

Γεννήσεις στις 10 Σεπτεμβρίου

1169 Αλέξιος Β΄ Κομνηνός, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1659 Χένρι Πέρσελ, Άγγλος συνθέτης

1839 Τσαρλς Σάντερς Περς, Αμερικανός φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας

1892 Άρθουρ Χόλι Κόμπτον, Αμερικανός φυσικός

1914 Ρόμπερτ Γουάιζ, Αμερικανός σκηνοθέτης, μοντέρ και παραγωγός ταινιών

1937 Τζάρεντ Ντάιαμοντ, Αμερικανός βιολόγος και συγγραφέας

1956 Γιάννης Μπέζος, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης.

1960 Κόλιν Φερθ, Άγγλος ηθοποιός

1968 Γκάι Ρίτσι, Άγγλος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός

1976 Βασίλης Λάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1978 Ραμούνας Σισκάουσκας, Λιθουανός καλαθοσφαιριστής

1983 Φερνάντο Μπελούτσι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

1987 Μιγκέλ Άνχελ Κορδέρο, Ισπανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 10 Σεπτεμβρίου

210 π.Χ. Τσιν Σι Χουάνγκ, αυτοκράτορας της Κίνας

954 Λουδοβίκος Δ', βασιλιάς της Γαλλίας

1382 Λουδοβίκος Α', βασιλιάς της Ουγγαρίας

1482 Φεντερίκο ντα Μοντεφέλτρο, Ιταλός στρατιωτικός

1669 Ενριέττα Μαρία της Γαλλίας, βασίλισσα της Αγγλίας

1749 Εμιλί ντι Σατλέ, Γαλλίδα μαθηματικός και φυσικός

1797 Μαίρη Γουόλστονκραφτ, Αγγλίδα συγγραφέας

1827 Ούγκο Φόσκολο, Ιταλός συγγραφέας

1873 Σαράντης Αρχιγένης, Έλληνας ιατρός και Εθνικός ευεργέτης.

1975 Τζορτζ Τόμσον, Άγγλος φυσικός

1983 Φέλιξ Μπλοχ, Ελβετός φυσικός

1986 Πέπερ Άνταμς, Αμερικανός σαξοφωνίστας

1988 Σπύρος Θεοτόκης, Έλληνας πολιτικός