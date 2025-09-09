Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 9 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της:

Σύναξις Αγίων Ιωακείμ και Άννης

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης

Κιαράν, Κιάρα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου

1922 Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή η Σμύρνη παραδίδεται στους Τούρκους.

1941 Ιδρύεται η αντιστασιακή οργάνωση ΕΔΕΣ υπό τον Ναπολέοντα Ζέρβα.

1963 Ομόφωνα απορρίπτει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος την αποστολή παρατηρητών στην Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού. Επιπλέον, η Ιερά Σύνοδος ζητεί από την κυβέρνηση ματαίωση της Πανορθοδόξου Συνόδου της Ρόδου, που συγκαλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, με κύριο θέμα την αποστολή παρατηρητών στο Βατικανό.

1965 Μετά την εισβολή του κινεζικού στρατού, το Θιβέτ γίνεται επαρχία της Λαϊκής Δημοκρατία της Κίνας.

1991 Ανεξαρτητοποιείται από την ΕΣΣΔ η Δημοκρατία του Τατζικιστάν.

1993 Μετά τις αποχωρήσεις τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη «πέφτει» και προκηρύσσονται εκλογές για τις 10 Οκτωβρίου.

Γεννήσεις στις 9 Σεπτεμβρίου

214 Αυρηλιανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

384 Ονώριος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1585 Καρδινάλιος Ρισελιέ, Γάλλος κληρικός και πολιτικός

1737 Λουίτζι Γκαλβάνι, Ιταλός ιατρός και φυσικός

1828 Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας

1850 Τζέιν Έλεν Χάρισον, Αγγλίδα λόγια και γλωσσολόγος

1855 Χιούστον Στιούαρτ Τσάμπερλεν, Άγγλος συγγραφέας

1900 Τζέιμς Χίλτον, Άγγλος συγγραφέας

1903 Φίλις Γουίτνεϊ, Αμερικανίδα συγγραφέας

1922 Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός

1923 Ροζίτα Σώκου, Ελληνίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας και μεταφράστρια

1941 Ντένις Ρίτσι, Αμερικανός επιστήμονας υπολογιστών

1966 Άνταμ Σάντλερ, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής, κιθαρίστας, σεναριογράφος και παραγωγός

1980 Μισέλ Ουίλιαμς, Αμερικανίδα ηθοποιός

1983 Βίκτορ Βιτόλο, Ισπανός ποδοσφαιριστής

1984 Μιχάλης Σηφάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1985 Λούκα Μόντριτς, Κροάτης ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 9 Σεπτεμβρίου

1087 Γουλιέλμος Α', βασιλιάς της Αγγλίας

1513 Ιάκωβος Δ', βασιλιάς της Σκωτίας

1569 Πίτερ Μπρίγκελ ο πρεσβύτερος, Φλαμανδός ζωγράφος

1971 Παύλος Κούπερ, Ολλανδός γεωπόνος

1976 Μάο Τσετούνγκ, Κινέζος πολιτικός

1978 Τζακ Γουόρνερ, Καναδός κινηματογραφικός παραγωγός

1981 Ζακ Λακάν, Γάλλος ψυχαναλυτής και ψυχίατρος