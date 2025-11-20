Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 20 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων - Δινάχ

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δεναχίς, Δεναχίδα

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989, της Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Την έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη του κόσμου, εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας (η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου 1992 με τον νόμο 2101), και τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής.

Παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας των παιδιών, που σε πολλές χώρες αποτελούν κενό γράμμα, εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να υποφέρουν από τη φτώχεια και να στερούνται της στοιχειώδους σχολικής εκπαίδευσης, εκατοντάδες χιλιάδες υφίστανται τις τραγικές συνέπειες συρράξεων και οικονομικού χάους, δεκάδες χιλιάδες ακρωτηριάζονται στους πολέμους και πολλά ακόμη ορφανεύουν ή και σκοτώνονται από τον ιό του AIDS και από άλλες ασθένειες. Τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι καταπέλτης στο εφησυχασμό της συνείδησης.

Ημέρα για την Εκβιομηχάνιση της Αφρικής

Η Ημέρα για την Εκβιομηχάνιση της Αφρικής υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989, με σκοπό την κινητοποίηση της Διεθνούς Κοινότητας για την εκβιομηχάνιση και γενικότερα ανάπτυξη της Αφρικής, αλλά και για να μας υπενθυμίζει ότι 30 από τις 48 πιο υπανάπτυκτες χώρες του κόσμου βρίσκονται στη Μαύρη Ήπειρο.

Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου

284 Ο Διοκλητιανός ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας.

1945 Αρχίζει η Δίκη της Νυρεμβέργης, με 24 Ναζί να κάθονται στο εδώλιο.

1959 Ο ΟΗΕ μετά από γενική συνέλευση ψήφισε ομόφωνα τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

1962 Τέλος της κρίσης των πυραύλων της Κούβας: σε απάντηση προς τη Σοβιετική Ένωση που συμφώνησε να αποσύρει τους πυραύλους της από την Κούβα, ο πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, διατάζει την άρση του αποκλεισμού της Κούβας.

1985 Κυκλοφορούν τα Microsoft Windows 1.0.

1989 Αρχίζει τις εκπομπές του ο πρώτος μη κρατικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας, το Mega Channel

Γεννήσεις στις 20 Νοεμβρίου

1753 Λουί Αλεξάντρ Μπερτιέ, Γάλλος στρατάρχης

1850 Βίλχελμ Κλάιν, Γερμανός αρχαιολόγος

1858 Σέλμα Λάγκερλεφ, Σουηδή συγγραφέας

1889 Έντγουιν Χαμπλ, Αμερικανός αστρονόμος

1913 Κώστας Χούμης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1920 Κώστας Καπνίσης, Έλληνας συνθέτης

1925 Ρόμπερτ Κένεντι, Αμερικανός πολιτικός

1927 Εστέλ Πάρσονς, Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης

1942 Τζο Μπάιντεν, Αμερικανός πολιτικός

1946 Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος

1974 Μέμος Μπεγνής, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι στις 20 Νοεμβρίου

1607 Τζιόρτζιο Μπάστα, Ιταλός στρατηγός

1894 Αντόν Ρουμπινστάιν, Ρώσος πιανίστας και συνθέτης

1910 Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας

1934 Βίλεμ ντε Σίτερ, Ολλανδός μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος

1947 Βόλφγκανγκ Μπόρχερτ, Γερμανός συγγραφέας

1975 Φρανθίσκο Φράνκο, Ισπανός δικτάτορας

1978 Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Ιταλός ζωγράφος