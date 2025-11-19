Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 19 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Προφήτου Αβδιού,

Μαρτύρων Αγαπίου και Άζη του θαυματουργού

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών (International Men's Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου σε περισσότερες από 70 χώρες του κόσμου (όχι στην Ελλάδα) για να υπενθυμίζει τη συνεισφορά του άνδρα στον ανθρώπινο πολιτισμό και ιδιαίτερα στην οικογένεια, τον γάμο και τη φροντίδα των παιδιών.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών , που δεν θα αργήσει η επίσημη αναγνώρισή της από τον ΟΗΕ, πρωτογιορτάστηκε στις 19 Νοεμβρίου 1999 στα νησιά Τρίνιδαδ και Τομπάγκο της Καραϊβικής, με πρωτοβουλία του δρος Τζέρομ Τιλακσίνγκ.

Παγκόσμια Ημέρα Δημόσιας Τουαλέτας

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου. Καθιερώθηκε το 2001 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουαλέτας, που συγκεντρώνει στους κόλπους του πανεπιστημιακούς, υγιεινολόγους σχεδιαστές τουαλετών, οικολόγους και άλλους ειδικούς από συναφείς κλάδους.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουαλέτας είναι η ενημέρωση του κοινού για το δικαίωμα του σε ένα καλύτερο περιβάλλον στις τουαλέτες και η διεκδίκηση του από τους ιδιοκτήτες των τουαλετών, αλλά και η υποχρέωσή του χρήστη να συνεισφέρει στη διατήρηση, την καθαριότητα και την υγιεινή τους.

Στατιστικά Στοιχεία

Ο μέσος άνθρωπος επισκέπτεται την τουαλέτα 6-8 φορές την ημέρα, 2.500 φορές το χρόνο. Περνά περίπου 3 χρόνια της ζωής του στην τουαλέτα!

2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός δεν έχει επαρκή αποχέτευση.

Η αποφυγή διούρησης εξαιτίας των βρόμικων τουαλετών μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στο ήπαρ και την κύστη.

Για να αποφύγει κάποιος την διούρηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν πίνει υγρά με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από αφυδάτωση.

Οι πιο πολλές τουαλέτες έχουν σχεδιασθεί λανθασμένα.

Οι γυναίκες χρειάζονται 3 φορές μεγαλύτερη τουαλέτα απ' ότι οι άνδρες. Τις περισσότερες φορές οι τουαλέτες είναι ίδιες και για τα δύο φύλα.

Η τουαλέτα παραμένει θέμα - ταμπού και οι άνθρωποι αποφεύγουν να το συζητάνε.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου

461 Ο Λίβιος Σεβήρος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1493 Ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάζεται σ' ένα νησί, που είχε εντοπίσει την προηγούμενη μέρα, και το ονομάζει Σαν Χουάν Μπαουτίστα (αργότερα μετονομάστηκε σε Πουέρτο Ρίκο).

1943 Γερμανικά στρατεύματα επιτίθενται εναντίον της Σάμου. Επειδή η τροπή των επιχειρήσεων ήταν δυσμενής, το Στρατηγείο της Μ. Ανατολής διατάζει τους Ιερολοχίτες και τους Βρετανούς Κομάντος να εκκενώσουν το νησί. Κατά την εκκένωση, μαζί με τις παραπάνω δυνάμεις, μεταφέρθηκαν στην Τουρκία 12.800 Έλληνες πρόσφυγες και 8.000 Ιταλοί.

1958 Ο Κυριάκος Μάτσης, αγωνιστής της ΕΟΚΑ περικυκλώνεται στο κρυσφήγετό του και ανατινάζεται από τον Βρετανικό Στρατό.

Γεννήσεις στις 19 Νοεμβρίου

1600 Κάρολος Α', βασιλιάς της Αγγλίας

1711 Μιχαήλ Λομονόσοφ, Ρώσος φυσικός, χημικός, αστρονόμος και γεωγράφος

1839 Εμίλ Σκόντα, Τσέχος βιομήχανος

1917 Ίντιρα Γκάντι, Ινδή πολιτικός

1944 Αγνή Μπάλτσα, Ελληνίδα μεσόφωνος

1954 Αμπντούλ Φατάχ αλ Σίσι, Αιγύπτιος στρατηγός και πολιτικός

1961 Μεγκ Ράιαν, Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός

1962 Τζόντι Φόστερ, Αμερικανίδα ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός

1976 Στέλιος Βενετίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 19 Νοεμβρίου

1316 Ιωάννης Α', βασιλιάς της Γαλλίας

1665 Νικολά Πουσέν, Γάλλος ζωγράφος

1828 Φραντς Σούμπερτ, Αυστριακός συνθέτης

1988 Χριστίνα Ωνάση, Eλληνίδα επιχειρηματίας, κόρη του Αριστοτέλη Ωνάση.

1999 Αντώνης Μηγιάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

2011 Νεοκλής Σαρρής, Έλληνας πολιτικός