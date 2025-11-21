Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 21 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Εισόδια της Θεοτόκου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος *

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *

Εισοδία

Βιργινία

Λεμονιά

Πανωραία *

Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης

Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη το 1996.

Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές τηλεοπτικών προγραμμάτων μεταξύ των χωρών και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την ειρήνη, την ασφάλεια, τον πολιτισμό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η ημερομηνία του εορτασμού επελέγη για να τιμήσει το Α Παγκόσμιο Φόρουμ Τηλεόρασης, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου 1996 στην Νέα Υόρκη, με πρωτοβουλία του τότε γ.γ του ΟΗΕ Μπούτρος Γκάλι. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των σημαντικότερων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του κόσμου και συζήτησαν την αυξανόμενη σημασία της τηλεόρασης στον σύγχρονο κόσμο και τους πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας τους σε αυτόν τον τομέα.

Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού (World Hello Day)

Η 21η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού (World Hello Day) το 1973 από τους Μπράιαν και Μάικλ ΜακΚόμακ από το Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, με αφορμή την ισραηλινοαραβική διαμάχη.

Για να συμμετάσχει κάποιος στον εορτασμό θα πρέπει να απευθύνει χαιρετισμό σε τουλάχιστον 10 άγνωστους συνανθρώπους του. Στόχος τους, η γιορτή να αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα και να συντελέσει στη συμφιλίωση των ανθρώπων.

Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού εορτάζεται σε 180 χώρες.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Νοεμβρίου

164 π.Χ. Ο Ιούδας Μακκαβαίος αναστυλώνει το Ναό της Ιερουσαλήμ. Το γεγονός εορτάζεται ετησίως από τους Ιουδαίους στη γιορτή του Χάνουκα.

1783 Πραγματοποιείται στο Παρίσι η πρώτη πτήση επανδρωμένου αερόστατου. Εφευρέτες οι Αδελφοί Μονγκολφιέ και επιβάτες ο Γάλλος καθηγητής Ζαν Φρανσουά Πιλάτρ ντε Ροζιέ και ο μαρκήσιος Φρανσουά Λοράν ντ' Αρλάντ. Η πτήση τους διήρκεσε 25 λεπτά.

1877 Ο Τόμας Έντισον ανακοινώνει ότι ανακάλυψε το φωνόγραφο, ένα μέσο καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου.

1897 Μετά τον άτυχο ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, με την οποία τροποποιούνται τα ελληνοτουρκικά σύνορα σε βάρος της Ελλάδας και επιβάλλεται στην Ελλάδα ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος και η υποχρέωση να καταβάλλει στην Τουρκία 4.000.000 τουρκικές λίρες, ως πολεμική αποζημίωση.

1912 Το υποβρύχιο ΔΕΛΦΙΝ του τότε Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού πραγματοποιεί την πρώτη πολεμική περιπολία υποβρυχίου στην παγκόσμια ιστορία. Περιοχή περιπολίας ήταν το Βόρειο Αιγαίο.

1916 Το πλωτό νοσοκομείο Βρετανικός και αδελφό πλοίο του Τιτανικού βυθίζεται ανάμεσα στο ακρωτήριο του Σουνίου και του νησιού Κέα.

1940 Ο Ελληνικός Στρατός, μετά από επιθετικές επιχειρήσεις από τις 14 Νοεμβρίου, καταλαμβάνει το Λεσκοβίκι, την Κορυτσά και τους ορεινούς όγκους Μόροβα και Ιβάν.

1962 Υπογράφεται, ύστερα από κοπιώδεις διαβουλεύσεις, η νέα σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με την Ολυμπιακή Αεροπορία του Αριστοτέλη Ωνάση.

Γεννήσεις στις 21 Νοεμβρίου

1694 Βολταίρος, Γάλλος φιλόσοφος

1854 Πάπας Βενέδικτος ΙΕ΄

1898 Ρενέ Μαγκρίτ, Βέλγος ζωγράφος

1965 Μπιόρκ, Ισλανδή τραγουδίστρια

1966 Θανάσης Κολιτσιδάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 21 Νοεμβρίου

1555 Γκεόργκιους Αγκρικόλα, Γερμανός λόγιος και επιστήμονας

1695 Χένρι Πέρσελ, Άγγλος συνθέτης

1811 Χάινριχ φον Κλάιστ, Γερμανός συγγραφέας

1824 Πάνος Κολοκοτρώνης, Έλληνας αγωνιστής

1922 Ρικάρδο Φλόρες Μαγόν, Μεξικανός δημοσιογράφος και ακτιβιστής

2000 Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος δρομέας