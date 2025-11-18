Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 18 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Πλάτωνος του Μεγαλομάρτυρα

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου

1302 Ο Πάπας Βονιφάτιος Η΄ εκδίδει την Παπική Βούλα «Unam sanctam» (Ο Ένας Άγιος), όπου υποστήριζε ότι ο εκάστοτε Πάπας είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του Χριστού επί της Γης.

1307 Ο θρυλικός Ελβετός πατριώτης Γουλιέλμος Τέλλος σημαδεύει με το τόξο του και από απόσταση 50 μέτρων πετυχαίνει το μήλο στο κεφάλι του γιου του, κερδίζοντας το στοίχημα που είχε βάλει με τον Αυστριακό κατοχικό διοικητή Χέρμαν Γκέσλερ.

1928 Κάνει πρεμιέρα στο «Κόλονι» της Νέας Υόρκης ο διάσημος ήρωας των κινουμένων σχεδίων Μίκι Μάους, στην ταινία του Γουόλτ Ντίσνεϊ Steamboat Willie «Το ατμόπλοιο του Γουίλι».

1964 Στο αίμα πνίγεται ο επίσημος εορτασμός στον Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας από αντιστασιακούς το 1942. Έκρηξη στον χώρο της εκδήλωσης προκαλεί τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 45.

Γεννήσεις στις 18 Νοεμβρίου

1783 Σαντόρε ντι Σανταρόζα, Ιταλός φιλέλληνας

1786 Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, Γερμανός συνθέτης

1897 Πάτρικ Μπλάκετ, Άγγλος φυσικός

1903 Δόρα Στράτου, Ελληνίδα χορογράφος

1906 Άλεκ Ισσιγόνης, Έλληνας σχεδιαστής αυτοκινήτων

1909 Τζόνι Μέρσερ, Αμερικανός τραγουδοποιός

1934 Βασίλης Βασιλικός, Έλληνας συγγραφέας

1939 Μάργκαρετ Άτγουντ, Καναδή συγγραφέας και κριτικός

1950 Ρούντι Σάρζο, Κουβανός μπασίστας (Quiet Riot, Whitesnake, Dio, Blue Öyster Cult και Queensrÿche)

1963 Πέτερ Σμάιχελ, Δανός ποδοσφαιριστής

1968 Όουεν Γουίλσον, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι στις 18 Νοεμβρίου

1870 Θεοβάλδος Πισκατορύ, Γάλλος πολιτικός

1886 Τσέστερ Άρθουρ, 21ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1922 Μαρσέλ Προυστ, Γάλλος συγγραφέας

1952 Πωλ Ελυάρ, Γάλλος ποιητής

1962 Νιλς Μπορ, Δανός φυσικός

1985 Δημήτρης Γκόγκος, Έλληνας τραγουδοποιός

1986 Τζία Καράντζι, Αμερικανίδα μοντέλο