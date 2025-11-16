Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 16 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας,

Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ιφιγένεια

Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα

Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

Ο ΟΗΕ είχε ανακηρύξει το 1995 «Έτος Ανεκτικότητας», σε μια προσπάθειά του να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό για την ανάγκη αποδοχής του διαφορετικού στις ανθρώπινες σχέσεις.

Φυσικό επακόλουθο ήταν η καθιέρωση της Παγκόσμιας Μέρας Ανεκτικότητας την 16η Νοεμβρίου κάθε χρόνου, αρχής γενομένης από το 1996. Γιατί «η ανεκτικότητα και η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες κοινωνίες δεν χτίζεται σε ένα βράδυ, αλλά χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Νοεμβρίου

1532 Ο Ισπανός εξερευνητής και κατακτητής Φρανσίσκο Πιζάρρο αιχμαλωτίζει τον αυτοκράτορα των Ίνκας Αταουάλπα.

1828 Οι Μεγάλες Δυνάμεις, Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία, υπογράφουν το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο προβλέπει την αποχώρηση των Οθωμανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα.

1849 Ο Ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι καταδικάζεται σε θάνατο για αντικυβερνητική δραστηριότητα που σχετίζονταν με μία ριζοσπαστική ομάδα διανοούμενων. Αργότερα η ποινή του θα μετατραπεί σε καταναγκαστικά έργα.

1920 Πολιτική αεροπορία: Ιδρύεται η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία QUANTAS.

1945 Ιδρύθηκε και ξεκινά το έργο της η UNESCO

1980 Κατά τη διάρκεια της πορείας του Πολυτεχνείου δολοφονούνται από την Αστυνομία η Σταματίνα Κανελλοπούλου και ο Ιάκωβος Κουμής.

Γεννήσεις στις 16 Νοεμβρίου

42 π.Χ. Τιβέριος Καίσαρας Αύγουστος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1717 Ζαν λε Ροντ ντ' Αλαμπέρ, Γάλλος μαθηματικός

1836 Εουτζένιο Μπελτράμι, Ιταλός μαθηματικός

1895 Πάουλ Χίντεμιτ, Γερμανός συνθέτης

1896 Όσβαλντ Μόσλι, Άγγλος πολιτικός

1907 Μπέρτζες Μέρεντιθ, Αμερικανός ηθοποιός

1938 Ρόμπερτ Νόζικ, Αμερικανός φιλόσοφος

1952 Σιγκέρου Μιγιαμότο, Ιάπωνας σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών

1953 Γλυκερία, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1974 Πολ Σκόουλς, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1977 Μάγκι Τζίλενχαλ, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι στις 16 Νοεμβρίου

1272 Ερρίκος Γ', βασιλιάς της Αγγλίας

1907 Γουσταύος Χέρτσμπεργκ, Γερμανός ιστορικός

1960 Κλαρκ Γκέιμπλ, Αμερικανός ηθοποιός

1971 Στράτος Παγιουμτζής, Έλληνας τραγουδιστής

1980 Σταματίνα Κανελλοπούλου, Ελληνίδα αγωνίστρια

2006 Μίλτον Φρίντμαν, Αμερικανός οικονομολόγος