Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 14 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης,

Φιλίππου του Αποστόλου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *

Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης, Φιλίτσα

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το παγκόσμιο κοινό για την ύπουλη αυτή αρρώστια, η οποία προκαλεί το θάνατο τουλάχιστον 3.000.000 ανθρώπων ετησίως.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία χρόνια πάθηση, που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη (Τύπου 1) ή όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την παραγόμενη ινσουλίνη (Τύπου 2). Η Ινσουλίνη είναι μια ορμόνη, που επιτρέπει στα κύτταρα να πάρουν το σάκχαρο από το αίμα και να το χρησιμοποιήσουν ως πηγή ενέργειας.

Η πρόληψη, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή, την άσκηση, αλλά και τα φάρμακα, μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη, επισημαίνουν οι επιστήμονες, που εκτιμούν ότι οι ασθενείς στη χώρα μας ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο, από τους οποίους αρκετοί δεν το γνωρίζουν. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή, ιδιαίτερα στα ελληνόπουλα, που συγκαταλέγονται στα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου

1821 Ολοκαύτωμα της Κασσάνδρας. Οι Τούρκοι καταπνίγουν την επανάσταση στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής.

1854 Ο Κωνσταντίνος Γαλάτης εκλέγεται δήμαρχος Αθηναίων.

1861 Ο Γεώργιος Σκούφος γίνεται για δεύτερη φορά δήμαρχος Αθηναίων.

1862 Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν εγκρίνει το σχέδιο του στρατηγού Άμπροζ Μπέρνσαϊντ να καταληφθεί το Ρίτσμοντ (Βιρτζίνια), πρωτεύουσα των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής.

1863 Με τη Συνθήκη του Λονδίνου, η Αγγλία παραχωρεί τα Επτάνησα στην Ελλάδα.

1903 Σε επιδημία οστρακιάς στον νομό Καρδίτσας βρίσκουν το θάνατο περισσότερα από 800 άτομα.

1906 Το ανταρτικό σώμα του Ανθυπολοχαγού Σαράντου Αγαπηνού (Τέλλου Άγρα) επιτίθεται εναντίον της βουλγαρικής καλύβας στο Ζερβοχώρι της λίμνης Γιαννιτσών.

1908 Παρουσιάζεται από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν η κβαντική θεωρία του φωτός.

1910 Πραγματοποιείται η πρώτη απονήωση

1913 Με μια ιδιαίτερη συνθήκη ειρήνης που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ο Σουλτάνος παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα πάνω στην Κρήτη.

1920 Οι Αρμένιοι εκκενώνουν την πρωτεύουσά τους, μετά την εισβολή των Τούρκων.

1922 Σχηματίζεται νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. Πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Στυλιανός Γονατάς.

1922 Το BBC ξεκινά την εσωτερική ραδιοφωνική υπηρεσία μεταδόσεων.

1926 Ιδρύεται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ).

1929 Η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα των Κυπρίων για Ενωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

1933 Η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ αποφασίζει να μην απονείμει Βραβείο Ειρήνης για το 1933.

1940 Αρχίζει η Δίκη της Νυρεμβέργης, των 24 Γερμανών κατηγορουμένων που είχαν χαρακτηριστεί ως κορυφαίοι εγκληματίες πολέμου.

1960 Ιδρύεται ο ΟΠΕΚ (οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών).

1960 Στις ΗΠΑ, δύο σχολεία της Ορλεάνης δέχονται μαύρους μαθητές.

1961 Ο Μάνος Κατράκης βραβεύεται με το πρώτο βραβείο των κριτικών του Αγίου Φραγκίσκου, για το ρόλο του Κρέοντα στην «Αντιγόνη».

1969 Εκτοξεύεται το «Απόλλων 12» από τη NASA και γίνεται η 2η επανδρωμένη αποστολή που φτάνει στην επιφάνεια της Σελήνης.

1974 Στην Ελλάδα, ορίζεται η 8η Δεκεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος για τη μορφή του πολιτεύματος (μοναρχία ή δημοκρατία).

1982 Έπειτα από περιορισμό 11 μηνών, απελευθερώνεται ο Λεχ Βαλέσα, ηγέτης της «Αλληλεγγύης» στην Πολωνία.

1989 Ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων».

1990 Έπειτα από 28 ημέρες, λαμβάνει τέλος η μεγαλύτερη εξέγερση κρατουμένων στα ελληνικά χρονικά στις φυλακές Κορυδαλλού (19 κρατούμενοι καταφέρνουν να αποδράσουν).

1993 Δημοψήφισμα στο Πουέρτο Ρίκο αποβαίνει αρνητικό για την ένταξή του στις ΗΠΑ, ως 51η πολιτεία.

2000 Το Βατικανό αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων.

2000 Ανακαλύπτονται 3 νέα είδη λεμούριου στη Μαδαγασκάρη.

2000 Το Μαυροβούνιο καταργεί το δηνάριο.

2003 Ανακαλύπτεται ο αστεροειδής «Σέντνα» (90377 Sedna).

2006 To Κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής νομιμοποιεί τους γάμους μεταξύ των ατόμων του ίδιου φύλου.

2008 Ινδικό διαστημικό όχημα προσεδαφίζεται στη Σελήνη.

Γεννήσεις στις 14 Νοεμβρίου

1765 Ρόμπερτ Φούλτον, Αμερικανός μηχανικός και εφευρέτης

1797 Κάρολος Λάιελ, Σκωτσέζος γεωλόγος και δικηγόρος

1840 Κλωντ Μονέ, Γάλλος ζωγράφος

1889 Τζαβαχαρλάλ Νεχρού, Ινδός πολιτικός

1908 Τζόζεφ Μακάρθυ, Αμερικανός πολιτικός

1935 Λευτέρης Παπαδόπουλος, Έλληνας στιχουργός και δημοσιογράφος

1948 Κάρολος, Βασιλιάς της Βρετανίας

1952 Δήμητρα Γαλάνη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1953 Ντομινίκ ντε Βιλπέν, Γάλλος πολιτικός

1954 Yanni, Έλληνας πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός

1954 Κοντολίζα Ράις, Αμερικανίδα πολιτικός

1972 Τζος Ντουχάμελ, Αμερικανός ηθοποιός

1979 Ραλλία Χρηστίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1979 Όλγα Κιριλένκο, Ουκρανή ηθοποιός και μοντέλο

1984 Μαρίγια Σερίφοβιτς, Σέρβα τραγουδίστρια

Θάνατοι στις 14 Νοεμβρίου

565 Ιουστινιανός Α´, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1263 Αλέξανδρος Νιέφσκι, μέγας πρίγκιπας του Νόβγκοροντ και του Βλαντίμιρ

1359 Γρηγόριος Παλαμάς, Έλληνας μοναχός και μητροπολίτης

1716 Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς, Γερμανός φιλόσοφος και μαθηματικός

1831 Γκέοργκ Βίλχελμ Φρήντριχ Χέγκελ, Γερμανός φιλόσοφος

1984 Νικήτας Πλατής, Έλληνας ηθοποιός

1992 Ερνστ Χάπελ, Αυστριακός ποδοσφαιριστής και προπονητής