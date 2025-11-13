Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 13 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου,

Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δαμασκηνός, Δαμασκηνή

Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου

1002 Ο Άγγλος βασιλιάς Έθελρεντ του Ουέσσεξ διατάσσει τη θανάτωση όλων των Δανών στην Αγγλία.

1646 Οι Οθωμανοί υπό τον Ντελή Χουσεΐν Πασά καταλαμβάνουν το Ρέθυμνο από τους Ενετούς.

1887 Ματωμένη Κυριακή: Στο Λονδίνο, η αστυνομία συγκρούεται με ριζοσπάστες και Ιρλανδούς διαδηλωτές.

1918 Συμμαχικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

1928 Πρεμιέρα του Μίκυ Μάους, που είναι ο αγαπημένος ποντικός των παιδιών, δημιούργημα του Γουόλτ Ντίσνεϊ.

1930 Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας αρνείται την καθιέρωση του πολιτικού γάμου στην χώρα.

1939 Μετά την αποχώρηση από τις συνομιλίες με τους Σοβιετικούς στη Μόσχα, η Φινλανδία καλεί γενική επιστράτευση.

1956 Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κηρύσσει άκυρους τους νόμους, που επέβαλλαν το διαχωρισμό μαύρων και λευκών στα λεωφορεία.

1964 Αρχίζει η λειτουργία του τελεφερίκ της Πάρνηθας.

1969 Μαζικό κύμα διαδηλώσεων στην Ουάσινγκτον εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ.

1970 Στη Συρία, ο υπουργός Άμυνας στρατηγός Χαφέζ αλ Άσαντ καταλαμβάνει την εξουσία με πραξικόπημα και γίνεται ισόβιος Πρόεδρος.

1971 Το αμερικανικό διαστημόπλοιο "Μάρινερ ΙΧ" στέλνει επιστημονικά στοιχεία και φωτογραφίες από τον πλανήτη Άρη.

1975 Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ανακοινώνει ότι η ευλογιά εξαφανίστηκε για πρώτη φορά από την Ασία.

1968 Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως σε γήπεδο με σκοπό τον εντοπισμό των ταραξιών.

1987 Προβάλλεται η πρώτη διαφήμιση προφυλακτικού, από την τηλεόραση του BBC.

1990 Δημιουργείται η πρώτη ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο.

1992 Η Ολλανδία επικυρώνει τη συνθήκη του Μάαστριχτ.

1994 Οι Σουηδοί ψηφίζουν σε δημοψήφισμα με 52,20% υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1998 Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, συμφωνεί να πληρώσει το ποσό των 850.000 δολαρίων στην Πόλα Τζόουνς για να μην προχωρήσει η αγωγή της για σεξουαλική παρενόχληση.

2002 Τεράστια οικολογική καταστροφή στις ακτές της Ισπανίας προκαλεί η βύθιση του ελληνικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιου "Prestige", που μετέφερε 70.000 τόνους πετρελαίου. Το ρήγμα μήκους 35 μέτρων επιτρέπει τη διαρροή 20.000 τόνων πετρελαίου. Οι ακτές που έχουν ρυπανθεί ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα, ενώ περισσότερες από 90 παραλίες της Γαλικίας έχουν μολυνθεί.

Γεννήσεις στις 13 Νοεμβρίου

354 Αυγουστίνος Ιππώνος, επίσκοπος και θεολόγος

1831 Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ, Σκοτσέζος φυσικός και μαθηματικός

1850 Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, Σκωτσέζος συγγραφέας

1888 Αντώνιος Σώχος, Έλληνας γλύπτης

1913 Δημήτρης Χατζής, Έλληνας συγγραφέας

1937 Βαγγέλης Πλοιός, Έλληνας ηθοποιός

1955 Γούπι Γκόλντμπεργκ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1956 Άννα Βερούλη, Ελληνίδα ακοντίστρια

1968 Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός

1969 Τζεράρντ Μπάτλερ, Σκωτσέζος ηθοποιός

Θάνατοι στις 13 Νοεμβρίου

1460 Ερρίκος ο Θαλασσοπόρος, Πορτογάλος εξερευνητής

1866 Ουΐλιαμ Πάρκερ, Άγγλος ναύαρχος

1868 Τζοακίνο Ροσσίνι, Ιταλός συνθέτης

1903 Καμίλ Πισαρό, Γάλλος ζωγράφος

1951 Κωνσταντίνος Σπυρίδης, Έλληνας πολιτικός

1974 Βιττόριο ντε Σίκα, Ιταλός σκηνοθέτης

1975 Ευάγγελος Τομαράς, Έλληνας πολιτικός

1979 Γιάννης Μαρής, Έλληνας συγγραφέας

1979 Δημήτρης Ψαθάς, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας

1984 Κωνσταντίνος Χατζηγρηγοριάδης, Έλληνας πολιτικός

1991 Γεώργιος Δοξόπουλος, Έλληνας πολιτικός

2010 Άλαν Σάντατζ, Αμερικανός αστρονόμος

2014 Αλεξάντερ Γκρότεντικ, Γερμανός μαθηματικός