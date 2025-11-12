Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 12 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,

Μαρτύρων Αντωνίου, Γερμανού και Νικηφόρου,

Αρσακίου,

Αγίου Νείλου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Νείλος

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου

1028 Η μέλλουσα Βυζαντινή αυτοκράτειρα Ζωή παντρεύεται τον Ρωμανό Γ' τον Αργυρό.

1793 Αποκεφαλίζεται ο Ζαν Σιλβέν Μπεγί, ο πρώτος δήμαρχος Παρισίων.

1850 Με βασιλικό διάταγμα, ο Νικόλαος Ζαχαρίτσας διορίζεται δήμαρχος Αθηναίων.

1919 Υπό την δικαιολογία συνωμοσίας με σκοπό την δολοφονία Βενιζέλου, η κυβέρνησις προβαίνει σε νέα εκκαθάριση αξιωματικών του στρατού.

1923 Συλλαμβάνεται ο Αδόλφος Χίτλερ, μετά το αποτυχημένο Πραξικόπημα στην Μπυραρία του Μονάχου.

1927 Ο Λέων Τρότσκι εγκαταλείπει τη Σοβιετική Ένωση. Ο Στάλιν γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος στην ΕΣΣΔ.

1931 Ατμοσφαιρική ρύπανση από τη χαλυβουργία του Βελγίου προκαλεί ανθρώπινα θύματα

1933 Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία από το Τέρας του Λοχ Νες.

1935 Ο δρ. Εγκάς Μουνίζ πραγματοποιεί σε νοσοκομείο της Λισσαβόνας την πρώτη σύγχρονη εγχείρηση λοβοτομής.

1940 Μετά από την οικτρή ιταλική επιθετική αποτυχία στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο, ο Χίτλερ εκδίδει την πρώτη του εμπιστευτική διαταγή γενικών κατευθύνσεων με αριθμό 18 προς το Γενικό Επιτελείο του, για την εκπόνηση πολεμικού σχεδίου και την προπαρασκευή επίθεσης εναντίον της Ελλάδας.

1944 Κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου, το τελευταίο μεγάλο πολεμικό πλοίο των Γερμανών, το "Τίρπιτζ", βυθίζεται από τους Βρετανούς.

1949 Στην Τσεχοσλοβακία, η κυβέρνηση απαγορεύει τον εκκλησιαστικό γάμο.

1970 Κυκλώνας έπληξε το ανατολικό Πακιστάν και τα νησιά του Δέλτα του Γάγγη, στο Μπανγκλαντές, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 200.000 ανθρώπων, εξαιτίας του κυκλώνα και των παλιρροιακών κυμάτων.

1971 Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ανακοινώνει ότι θα αποσύρει άλλους 45.000 Αμερικανούς στρατιώτες από το Βιετνάμ.

1974 Η Νότια Αφρική αποβάλλεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξαιτίας της πολιτικής της υπέρ των φυλετικών διακρίσεων.

1981 Καθιερώνεται ως σχολική γιορτή η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

1990 Ενθρονίζεται ο αυτοκράτορας Ακιχίτο στην Ιαπωνία, παρά τις βομβιστικές επιθέσεις αριστεριστών.

1990 Ο Άγγλος επιστήμονας Τιμ Μπέρνερς Λι εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.

1994 Η χρυσή Ολυμπιονίκης του στίβου, Wilma Rudolph, πεθαίνει σε ηλικία 54 ετών από καρκίνο στον εγκέφαλο.

1995 Στο 36ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας απονέμεται στον «Τσαλαπετεινό του Γουαϊόμινγκ» του Δημήτρη Ινδαρέ.

2011 Η οικονομική κρίση οδηγεί τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι σε παραίτηση από την πρωθυπουργία της Ιταλίας.

Γεννήσεις στις 12 Νοεμβρίου

1729 Λουί Αντουάν ντε Μπουγκαινβίλ, Γάλλος ναύαρχος και εξερευνητής

1840 Ωγκύστ Ροντέν, Γάλλος γλύπτης

1842 Τζον Ουίλιαμ Στρατ, Άγγλος φυσικός

1929 Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός

1929 Μίχαελ Έντε, Γερμανός συγγραφέας

1943 Μπράιαν Χάιλαντ, Αμερικανός τραγουδιστής

1945 Νηλ Γιανγκ, Καναδός τραγουδοποιός

1953 Βασίλης Καρράς, Έλληνας τραγουδιστής

1961 Νάντια Κομανέτσι, Ρουμάνα γυμνάστρια

1963 Ελένη Ράντου, Ελληνίδα ηθοποιός

1964 Ντέιβ Έλεφσον, Αμερικανός μπασίστας (Megadeth)

1972 Βασίλης Τσιάρτας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1980 Ράιαν Γκόσλινγκ, Καναδός ηθοποιός

1982 Αν Χάθαγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι στις 12 Νοεμβρίου

1035 Κνούτος, βασιλιάς της Αγγλίας

1793 Ζαν Σιλβέν Μπεγί, Γάλλος αστρονόμος, μαθηματικός και πολιτικός

1896 Σπυρίδων Ξύνδας, Έλληνας συνθέτης

1923 Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτων

1944 Τέλλος Άγρας, Έλληνας ποιητής

1948 Ουμπέρτο Τζορντάνο, Ιταλός συνθέτης

1981 Γουίλιαμ Χόλντεν, Αμερικανός ηθοποιός

2004 Μίμης Χρυσομάλλης, Έλληνας ηθοποιός

2013 Αντιγόνη Βαλάκου, Ελληνίδα ηθοποιός