Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 11 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μηνά μεγαλομάρτυρος,

Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου,

Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος,

Αγίου Δράκωνα

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μηνάς

Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία

Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας

Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου

1215 Η Δ' Σύνοδος του Λατερανού υιοθετεί το δόγμα της μετουσίωσης, σύμφωνα με το οποίο κατά τη Θεία Ευχαριστία ο άρτος και ο οίνος μετατρέπονται σε σώμα και αίμα του Χριστού.

1826 Η Ελληνική Κυβέρνηση μεταφέρει την έδρα της στην Αίγινα.

1912 Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.

1912 Απελευθέρωση της Καστοριάς από τους Οθωμανούς.

1918 Στο προσωπικό του βαγόνι στο δάσος της Κομπιέν ο Γάλλος στρατάρχης Φέρντιναντ Φος υπαγορεύει τους όρους της ανακωχής του 1918 στην Κομπιέν στον Γερμανό Χερτεμπέργκερ με την οποία τερματίστηκε ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος. Επισήμως, ο πόλεμος τελείωσε στις 11:00, την «ενδέκατη ώρα, της ενδέκατης μέρας του ενδέκατου μήνα» του έτους εκείνου. Την ίδια μέρα παραιτείται από τον θρόνο του ο Γουλιέλμος Β΄ τελευταίος Γερμανός αυτοκράτορας.

1918 Ο Τζόζεφ Πιλούντσκι κηρύσσει την ανεξαρτησία της Πολωνίας

1947 Ο Ιάννης Ξενάκης, καταδικασμένος σε θάνατο από το ελληνικό κράτος για τη συμμετοχή του στον ΕΛΑΣ, βρίσκει καταφύγιο στο Παρίσι.

1961 Ανακοινώνεται η ανακάλυψη κρανίων και εργαλείων της προϊστορικής εποχής στο σπήλαιο Αλεπότρυπα της Μάνης.

1975 H Πορτογαλία παραχωρεί ανεξαρτησία στην Ανγκόλα.

2002 Το Σχέδιο Ανάν, σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο Κύπριος πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».

Γεννήσεις στις 11 Νοεμβρίου

1050 Ερρίκος Δ', αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1821 Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Ρώσος συγγραφέας

1863 Πωλ Σινιάκ, Γάλλος ζωγράφος

1869 Βιτόριο Εμανουέλε Γ', βασιλιάς της Ιταλίας

1885 Τζωρτζ Σμιθ Πάττον, Αμερικανός στρατηγός

1907 Ορέστης Λάσκος, Έλληνας σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ποιητής

1948 Βίνσεντ Σκιαβέλι, Αμερικανός ηθοποιός

1958 Λουθ Κασάλ, Ισπανίδα τραγουδίστρια

1962 Γιώργος Μητσιμπόνας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1962 Ντέμι Μουρ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1970 Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1974 Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Αμερικανός ηθοποιός

1983 Φίλιπ Λαμ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 11 Νοεμβρίου

405 Αρσάκιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

826 Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, Βυζαντινός μοναχός και συγγραφέας

1950 Αλέξανδρος Διομήδης, Έλληνας τραπεζικός και πολιτικός

1976 Αλεξάντερ Κάλντερ, Αμερικανός γλύπτης

1990 Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός

1990 Γιάννης Ρίτσος, Έλληνας ποιητής