Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 8 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής *

Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα

Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *

Ευστρατία

Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος *

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *

Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα

Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου

392 Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α΄ θέτει εκτός νόμου τις αρχαίες θρησκείες.

1519 Ο Ερνάν Κορτές εισέρχεται στην Τενοτστιτλάν και ο Αζτέκος ηγέτης Μοντεζούμα Β΄ τον καλωσορίζει με μία μεγάλη γιορτή.

1602 Ανοίγει τις πύλες του στο κοινό η Βιβλιοθήκη Μπόντλιαν του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

1612 Ισχυρός σεισμός σημειώνεται στην Κρήτη, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

1861 Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Υπόθεση Τρεντ. Το USS San Jacinto σταματά το βρετανικό ταχυδρομικό πλοίο Trent και συλλαμβάνει δύο Συνομόσπονδους απεσταλμένους, πυροδοτώντας διπλωματική κρίση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α.

1889 Η Μοντάνα γίνεται η 41η Πολιτεία των Η.Π.Α.

1895 Ο Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν ανακαλύπτει τις ακτίνες Χ.

1901 Βίαιες συμπλοκές ξεσπούν στην Αθήνα με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη Δημοτική (Ευαγγελικά)

1916 Οι Σύμμαχοι αξιώνουν την αποχώρηση των πρέσβεων του γερμανικού συνασπισμού. Παραιτείται ο υπουργός Δικαιοσύνης Ηλιόπουλος μη ανεχόμενος επεμβάσεις στο έργο του.

1917 Το συμβούλιο των κομισάριων του λαού αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της Ρωσίας, μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Λένιν, κομισάριος Εξωτερικών ο Τρότσκι και κομισάριος των Εθνοτήτων ο Στάλιν.

1921 Αναχωρεί για το μέτωπο ο διάδοχος Γεώργιος, που βρισκόταν στη Σμύρνη.

1923 Αποτυχημένο πραξικόπημα του Χίτλερ στο Μόναχο, που έμεινε στην ιστορία ως το Πραξικόπημα της Μπυραρίας.

1926 Ιδρύεται ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας ή ΑΠΟΕΛ.

1929 Η Ελβετία γίνεται η έδρα της Διεθνούς Τράπεζας.

1932 Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ σημειώνει σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

1939 Πραγματοποιείται στη Γερμανία αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Χίτλερ.

1959 Αίγυπτος και Σουδάν υπογράφουν συμφωνία για τη διανομή των υδάτων του Νείλου.

1960 Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι κερδίζει τον Ρίτσαρντ Νίξον σε μία από τις πιο αμφίρροπες προεδρικές εκλογές του 20ου αιώνα και γίνεται ο 35ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1960 Ο αρχηγός της CIA Άλεν Ντάλες επισκέπτεται με άκρα μυστικότητα την Αθήνα, για τριήμερες συνομιλίες με τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Επόμενος σταθμός του η Άγκυρα.

1963 Ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Στέφανος Χ. Στεφανόπουλος δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση και αρνείται την αντιπροεδρία, ως άνευ περιεχομένου.

1966 Εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ ο πρώτος Αφροαμερικανός.

1968 Υπογράφεται η συμφωνία για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων στις χώρες της τότε ΕΟΚ.

1972 Η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία υπογράφουν συνθήκη εξομάλυνσης των σχέσεών τους.

1973 Ισλανδία και Μ. Βρετανία φθάνουν σε συμφωνία για το ψάρεμα βακαλάου, που προκαλεί εντάσεις στις σχέσεις των δύο κρατών (Πόλεμοι του Βακαλάου).

1976 Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις σπέρνουν τον πανικό στη Θεσσαλονίκη. Αδειάζει η πόλη, έντρομοι οι κάτοικοι μπροστά στο φόβο μεγάλων καταρρεύσεων.

1977 Ανακάλυψη των «τάφων της Βεργίνας» από τον Μανόλη Ανδρόνικο

1980 Ψυχικό, απόπειρα δολοφονίας των χωροφυλάκων Αργυρόπουλου και Τατζημπίρου από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

1988 Ο Τζορτζ Μπους (πρεσβύτερος) κερδίζει τον ελληνικής καταγωγής Μάικλ Δουκάκη στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

1993 Στη Σουηδία, πίνακες ζωγραφικής αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων «κάνουν φτερά» από το μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Στοκχόλμης.

1994 Επιβάλλεται στον Γιώργο Κοσκωτά κάθειρξη 25 ετών, για το σκάνδαλο στην Τράπεζα Κρήτης.

1995 Το Γερμανικό υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζεται ότι και η Ελλάδα πήρε μέρος στη μοιρασιά των εδαφών και των περιουσιακών στοιχείων της Γερμανίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Πότσδαμ το 1945.

1996 Ένα λεπτό κίτρινο σουηδικό γραμματόσημο του 19ου αιώνα πωλείται σε δημοπρασία για 2,26 εκατομμύρια δολάρια και έτσι γίνεται το πολυτιμότερο γραμματόσημο στον κόσμο.

Γεννήσεις στις 8 Νοεμβρίου

30 Νέρβας, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1656 Έντμουντ Χάλλεϋ, Άγγλος αστρονόμος και μαθηματικός

1847 Μπραμ Στόκερ, Ιρλανδός συγγραφέας

1895 Φώτης Κόντογλου, Έλληνας συγγραφέας και ζωγράφος

1912 Στυλιανός Παττακός, Έλληνας στρατιωτικός

1920 Γαλάτεια Σαράντη, Ελληνίδα συγγραφέας

1935 Αλέν Ντελόν, Γάλλος ηθοποιός

1935 Στράτος Διονυσίου, Έλληνας τραγουδιστής

1946 Γκους Χίντιγκ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής και προπονητής

1947 Μίνι Ράιπερτον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1953 Γιώργος Φοιρός, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1972 Γκρέτσεν Μολ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1980 Λουίς Φαμπιάνο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1983 Πάβελ Πογκρεμπνιάκ, Ρώσος ποδοσφαιριστής

1986 Άαρον Σβαρτς, Αμερικανός προγραμματιστής υπολογιστών και ακτιβιστής

Θάνατοι στις 8 Νοεμβρίου

1226 Λουδοβίκος Η΄, βασιλιάς της Γαλλίας

1494 Μελότσο ντα Φορλί, Ιταλός ζωγράφος

1599 Φρανθίσκο Γκερέρο, Ισπανός συνθέτης

1606 Τζερόνιμο Μερκουριάλι, Ιταλός φιλόλογος και ιατρός

1674 Τζον Μίλτον, Άγγλος ποιητής

1719 Μισέλ Ρολ, Γάλλος μαθηματικός

1817 Αντρέα Απιάνι, Ιταλός ζωγράφος

1871 Κάρολος Φραγκίσκος Χολ, Αμερικανός εξερευνητής

1893 Φράνσις Πάρκμαν, Αμερικανός ιστορικός

1920 Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης

1977 Τάσος Γιαννόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

1986 Βιατσεσλάβ Μόλοτοφ, Ρώσος πολιτικός

2001 Αριστείδης Μόσχος, Έλληνας μουσικός

2005 Αλέκος Αλεξανδράκης, Έλληνας ηθοποιός

2006 Βασίλης Πολυδούρης, Αμερικανός συνθέτης