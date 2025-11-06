Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 6 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του:

Οσίου Λεονάρδου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λεονάρδος

Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

Η 6η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις» το 2001 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με το σκεπτικό ότι οι ζημιές που προκαλούνται στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου

355 Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β´ δίνει τον τίτλο του Καίσαρα στον ξάδελφό του Ιουλιανό.

1528 Ο ναυαγός Ισπανός κατακτητής Άλβαρ Νούνιεθ Καμπέθα δε Βάκα γίνεται ο πρώτος γνωστός Ευρωπαίος που πατάει το πόδι του στην περιοχή που σήμερα λέγεται Τέξας.

1856 Υποβάλλεται για δημοσίευση το Σκηνές κληρικού βίου, το πρώτο έργο φαντασίας της συγγραφέως που έγινε αργότερα γνωστή ως Τζορτζ Έλιοτ.

1912 Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει το Αμύνταιο.

1963 Ο Γεώργιος Παπανδρέου λαμβάνει εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης από το βασιλιά Παύλο. Η Ε.Ρ.Ε. καταγγέλλει την εισήγηση Παπανδρέου για την ανάθεση εντολής, με τον ισχυρισμό ότι εφόσον η Ένωση Κέντρου, χωρίς την υποστήριξη της Ε.Δ.Α., δεν διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή, η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας.

1985 Σκάνδαλο Irangate: Ο αμερικανικός τύπος αποκαλύπτει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν επέτρεψε την αποστολή όπλων στο Ιράν.

1996 Η ελληνική πυραυλάκατος «Κωστάκος» βυθίζεται έναντι της παραλίας Αυλάκια της Σάμου.

1999 Σε δημοψήφισμα οι Αυστραλοί επιλέγουν να διατηρήσουν την Βρετανίδα μονάρχη ως αρχηγό του κράτους.

Γεννήσεις στις 6 Νοεμβρίου

331 Ιουλιανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1494 Σουλεϊμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής, Οθωμανός σουλτάνος

1787 Βουκ Στεφάνοβιτς Κάρατζιτς, Σέρβος γλωσσολόγος

1814 Αντόλφ Σαξ, Βέλγος κατασκευαστής μουσικών οργάνων, εφευρέτης του σαξόφωνου

1861 Τζέιμς Νάισμιθ, Καναδός επινοητής της καλαθοσφαίρισης

1916 Γιάννης Μαρής, Έλληνας συγγραφέας

1931 Μάικ Νίκολς, Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός

1946 Σάλι Φιλντ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1952 Μάικλ Κάνινγκαμ, Αμερικανός συγγραφέας

1970 Ήθαν Χοκ, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1972 Άδωνις Γεωργιάδης, Έλληνας πολιτικός

1972 Ρεμπέκα Ρομέιν, Αμερικανίδα ηθοποιός

1988 Έμμα Στόουν, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι στις 6 Νοεμβρίου

1893 Πιότρ Τσαϊκόφσκι, Ρώσος συνθέτης

1960 Έριχ Ραίντερ, Γερμανός ναύαρχος

1978 Χάρι Μπερτόια, Ιταλός γλύπτης και σχεδιαστής

1989 Μαρία Ιορδανίδου, Ελληνίδα συγγραφέας

1991 Γεώργιος Β. Μαγκάκης, Έλληνας νομικός και πολιτικός