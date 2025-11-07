Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 7 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Αθηνοδώρου,

Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα

Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα

Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία

Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

680 Έναρξη της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη.

1492 Μετεωρίτης πέφτει σ' ένα χωράφι σιτηρών στην Αλσατία. Πρόκειται για τον παλαιότερο μετεωρίτη με γνωστή ημερομηνία πτώσης στη Γη.

1874 Μία γελοιογραφία του Τόμας Ναστ στο Harper's Weekly απεικονίζει για πρώτη φορά τον ελέφαντα ως σύμβολο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των Η.Π.Α.

1893 Το Κολοράντο γίνεται η δεύτερη Πολιτεία των Η.Π.Α. που χορηγεί στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου.

1916 Η Τζάνετ Ράνκιν γίνεται η πρώτη γυναίκα μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

1917 Ξεκινάει η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία. (25/10 με το παλαιό ημερολόγιο).

1918 Η ισπανική γρίπη φθάνει μέχρι τη Δυτική Σαμόα, όπου μέχρι το τέλος του έτους χάνουν τη ζωή τους 7.542 άνθρωποι.

1944 Πρόεδρος των ΗΠΑ εκλέγεται για 4η φορά ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ (είναι ο μόνος Πρόεδρος των ΗΠΑ που έκανε 4 θητείες). Ο Χάρι Τρούμαν αναλαμβάνει αντιπρόεδρος.

1965 Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση κάνουν το συγκρότημα Velvet Underground.

1978 Πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά υπόθεση απομόνωσης αποκαλύπτεται στην Ελλάδα, στο χωριό Κωσταλέξης Φθιώτιδας, με θύμα μια 47χρονη, η οποία επί 29 ολόκληρα χρόνια κρατούνταν κλεισμένη από τους γονείς της στο υπόγειο του σπιτιού της

1991 Ο διάσημος καλαθοσφαιριστής Μάτζικ Τζόνσον ανακοινώνει ότι είναι φορέας του AIDS και αποχωρεί από την ενεργό δράση.

2000 Διεξάγονται οι πλέον αμφιλεγόμενες εκλογές για Πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ. Μονομαχούν ο Τζορτζ Γ. Μπους (47,9% και 30 πολιτείες) και ο Αλ Γκορ (48,4% και 20 πολιτείες) για λίγες ψήφους. Τελικά θα επικρατήσει ο Ρεπουμπλικανός Τζορτζ Μπους. Στις βουλευτικές εκλογές, οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τόσο τη Βουλή όσο και τη Γερουσία. Η Χίλαρι Κλίντον γίνεται η πρώτη σύζυγος πρώην Προέδρου που καταλαμβάνει δημόσιο αξίωμα, καθώς εκλέγεται γερουσιαστής.

2006 Διεξάγονται ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες δεινή ήττα υφίστανται οι Ρεπουμπλικάνοι του Τζορτζ Μπους. Η Νάνσι Πελόζι γίνεται η πρώτη γυναίκα στην αμερικανική ιστορία που εξελέγη πρόεδρος της Βουλής.

2011 O προσωπικός γιατρός του Μάικλ Τζάκσον, δρ. Κόνραντ Μάρει, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, με κατηγορία την ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θάνατο του μεγάλου τραγουδιστή.

2013 Τα ΜΑΤ με εισαγγελική εντολή είναι στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Γεννήσεις στις 7 Νοεμβρίου

630 Κώνστας Β΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1728 Τζέιμς Κουκ, Άγγλος εξερευνητής και χαρτογράφος

1867 Μαρία Κιουρί, Πολωνέζα χημικός και φυσικός

1879 Λέων Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός

1898 Ραφαέλ Σαλέμ, Έλληνας μαθηματικός

1903 Κόνραντ Λόρεντς, Αυστριακός ζωολόγος

1908 Ίον Φιλότι Καντακουζηνός, Ρουμάνος ηθοποιός

1913 Αλμπέρ Καμύ, Γάλλος συγγραφέας, δημοσιογράφος και φιλόσοφος

1913 Αλέκος Σακελλάριος, Έλληνας σεναριογράφος και σκηνοθέτης

1917 Τίτος Βανδής, Έλληνας ηθοποιός

1943 Τζόνι Μίτσελ, Καναδή τραγουδοποιός

1944 Λουίτζι Ρίβα, Ιταλός ποδοσφαιριστής

1967 Νταβίντ Γκέτα, Γάλλος DJ και παραγωγός

1986 Δούκισσα Νομικού, Ελληνίδα παρουσιάστρια και μοντέλο

1990 Νταβίντ Ντε Χέα, Ισπανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 7 Νοεμβρίου

1633 Κορνέλιους Ντρέμπελ, Ολλανδός εφευρέτης του υποβρύχιου

1913 Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας, Ουαλός βιολόγος και γεωγράφος

1962 Ελεάνορ Ρούζβελτ, Αμερικανίδα πολιτικός

1980 Στηβ ΜακΚουήν, Αμερικανός ηθοποιός

1987 Άγις Στίνας, Έλληνας πολιτικός αγωνιστής

1990 Λώρενς Ντάρελ, Βρετανός συγγραφέας