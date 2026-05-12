Επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Στο νοσοκομείο δύο φοιτητές

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 16:30 ομάδα 8-10 ατόμων, που φορούσαν κράνη και γάντια, επιτέθηκαν σε δύο φοιτητές, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τους.

Όπως έγινε γνωστό, όταν άνδρες της ΟΠΚΕ έφτασαν στο χώρο του επεισοδίου, εντόπισαν τους δύο τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό, η Αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές, με την Κρατική Ασφάλεια να έχει αναλάβει την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, φοιτητές απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ αναφέρεται ότι κάποιοι φυγαδεύτηκαν από εναλλακτικές εξόδους του ιδρύματος.