ΑΠΘ: Αντιεξουσιαστές εισέβαλαν και χτύπησαν με ρόπαλα φοιτητές - Πληροφορίες για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς η αστυνομία έλαβε κλήση ότι αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το thestival, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές.

Πληροφορίες που μεταδίδει το voria.gr αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί επτά άτομα τα οποία μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν ελαφρά τραύματα και είναι σε καλή κατάσταση.

Πηγή: voria.gr

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν περικυκλώσει την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ με σκοπό να συλλάβουν τους δράστες. Η κυκλοφορία στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς το κέντρο, έχει διακοπεί στο ύψος του Πολυτεχνικής έως και το Σιντριβάνι και η παράκαμψη γίνεται μέσω της 3ης Σεπτεμβρίου.