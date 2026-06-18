Φοιτητική ομάδα του ΑΠΘ έφτιαξε τον πρώτο πυραυλοκινητήρα υγρών καυσίμων

Μια ιδιαίτερα σημαντική και τεχνολογική πρωτιά για τα δεδομένα της αεροδιαστημικής κατέγραψε η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής ASAT (Aristotle Space and Aeronautics Team), του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η μεγαλύτερη φοιτητική ομάδα του κλάδου στην Ελλάδα ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις στατικές δοκιμές του πρώτου, δημόσια τεκμηριωμένου, ελληνικού πυραυλοκινητήρα υγρών προωθητικών, ο οποίος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ASAT.

Οι κρίσιμες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 2026 μέχρι σήμερα, σε κλειστό, ελεγχόμενο πεδίο της Βόρειας Ελλάδας. Το πιο απαιτητικό κομμάτι των δοκιμών περιλάμβανε μια σειρά από αλλεπάλληλους κύκλους έναυσης και καύσης. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώθηκε η αρτιότητα και η δυναμική αυτού του άκρως καινοτόμου εγχειρήματος, το οποίο αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κινητήρας παρέμεινε σταθερός στο έδαφος, επιτρέποντας στα μέλη της ομάδας να συλλέξουν δεδομένα πίεσης και θερμοκρασίας, καταγράφοντας παράλληλα την παραγόμενη ώση του κινητήρα, αλλά και να ελέγξουν με ακρίβεια τις ροές των προωθητικών ρευστών υπό πραγματικές συνθήκες.

Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ανέλαβε ο κεντρικός υπολογιστής του συστήματος, το MOP (Main Operations Platform). Πρόκειται για μια 100% in-house ηλεκτρονική πλακέτα υψηλών προδιαγραφών, η οποία βασίζεται σε προηγμένη αρχιτεκτονική Xilinx FPGA SoC.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα έχουν ως εξής:

Προωθητικά: Υγρό Οξυγόνο (LOX) και Αιθανόλη

Παραγόμενη Ώση: 5.500 N

Πίεση Θαλάμου Καύσης: 40 bar

Σύστημα Τροφοδοσίας: Εξελιγμένο δίκτυο πίεσης (pressure-fed) με πιέσεις λειτουργίας έως 300 bar

Ανάπτυξη: 100% in-house σχεδιασμός και υλοποίηση (από το μηδέν)

Πέρα από τη σκληρή προσπάθεια και το ταλέντο των μελών της ASAT, η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση προήλθε σε ποσοστό 70% από χορηγίες εταιρειών, καθώς επίσης και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της στατικής δοκιμής και η απόλυτα ασφαλής λειτουργία του συστήματος ανοίγουν πλέον διάπλατα τον δρόμο για το επόμενο μεγάλο ορόσημο της ASAT: την πρώτη πτήση του νέου, ισχυρότερου πυραύλου, με απόγειο που ξεπερνά τα 5 χιλιόμετρα και ταχύτητα 1.5 Mach.