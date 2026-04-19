Επιστροφή ενοικίου για φοιτητές: Κριτήρια, ποσά, αίτηση και δικαιούχοι

Οικονομική ανάσα για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους αποτελεί το μέτρο της επιστροφής ενοικίου, το οποίο εφαρμόζεται και για τη φοιτητική στέγη, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.



Υπογραμμίζεται ότι για τη μίσθωση φοιτητικής κατοικίας εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια (και όχι τα περιουσιακά που ισχύουν για την κύρια κατοικία) ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα), τα βασικά όρια που προβλέπονται είναι:

Έως 20.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για άγαμο δικαιούχο.

Έως 28.000 ευρώ για ζευγάρι (έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης), προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Η ενίσχυση αφορά μισθώσεις που έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ ετησίως ανά φοιτητή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (5018/23-09-2025), δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου είναι:

Φοιτητές που ενοικιάζουν κατοικία για τις σπουδές τους.

Γονείς που μισθώνουν ακίνητο για τη στέγαση των παιδιών τους σε άλλη πόλη.

Καθοριστικό ρόλο παίζει το ποιος εμφανίζεται στο μισθωτήριο, καθώς αυτός θεωρείται και ο δικαιούχος της ενίσχυσης.

Υπάρχουν δύο βασικά σενάρια:

- Το μισθωτήριο είναι στο όνομα του φοιτητή: τότε ο φοιτητής θεωρείται δικαιούχος.

- Το μισθωτήριο είναι στο όνομα του γονέα: τότε το ποσό πάει στον γονέα (μέσω της φορολογικής δήλωσης).

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται: κανονικό μισθωτήριο, δήλωση στο Ε1 καθώς και βεβαίωση σπουδών αν ζητηθεί.

Το ποσό της ενίσχυσης

Το ποσό που επιστρέφεται αντιστοιχεί περίπου σε ένα μηνιαίο ενοίκιο. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ τον χρόνο ανά φοιτητή. Υπολογίζεται με βάση τα δηλωμένα στοιχεία της μίσθωσης και είναι ανεξάρτητη από την επιδότηση κύριας κατοικίας.

Πώς γίνεται η καταβολή

Η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς αίτηση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, γίνονται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών και το ποσό καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ακρίβεια των στοιχείων:

Το μισθωτήριο πρέπει να είναι ενεργό και σωστά δηλωμένο.

Το ενοίκιο να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση.

Να μην υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των δηλώσεων.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ενίσχυση μπορεί να απορριφθεί ή να καθυστερήσει.



Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς: