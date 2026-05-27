Επεισόδια στη Λειψία ανάμεσα σε οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο και της Κρίσταλ Πάλας

Η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Κρίσταλ Πάλας θα διεκδικήσουν την κούπα του Conference League το βράδυ της Τετάρτης (27/5) στην Λειψία, εκεί οπού αναμένεται να δημιουργηθεί μια όμορφη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.

Στην γερμανική πόλη βρίσκονται ήδη χιλιάδες οπαδοί και από τις δύο ομάδες και παρόλο που μέχρι στιγμής η ατμόσφαιρα ήταν πολύ όμορφη με τραγούδια και συνθήματα στους δρόμους, δεν άργησαν να έρθουν και τα... παρατράγουδα. Συγκεκριμένα υπήρξε μια ένταση ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, πετώντας αντικείμενα ο ένας στον άλλον, όμως ευτυχώς με την παρέμβαση της αστυνομίας η κατάσταση δεν ξέφυγε και τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα.