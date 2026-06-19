Επετειακή εκδήλωση για τον Ανδρέα (του ΠΑΣΟΚ, όχι από τον Τσίπρα)

Τριάντα ολοστρόγγυλα χρόνια συμπληρώνονται την προσεχή Τρίτη 23 Ιουνίου από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου.



Στην Χαριλάου Τρικούπη μαθαίνω ότι ετοιμάζουν επετειακή εκδήλωση με αυτή την αφορμή, σε μια πολιτική συγκυρία που θα έλεγε κανείς ότι αν μπορούσαν και να τον... αναστήσουν, στο ΠΑΣΟΚ θα το έκαναν, ώστε να τους πει τον τρόπο να ανακάμψουν αλλά και να σταματήσουν να τσακώνονται για «ασήμαντους» λόγους.



Υπάρχει κι ένας άλλος λόγος για την εκδήλωση.

Όπως λένε ορισμένοι αστειευόμενοι, είναι ικανός να πραγματοποιήσει αντίστοιχη και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πριν ένα μήνα στο Θησείο κοπιάρισε σχεδόν τα πάντα από τον Ανδρέα...

