Επιχείρηση κατευνασμού και τόνωσης ηθικού με «εσάνς» από Ανδρέα

Άρωμα και γεύση Ανδρέα Παπανδρέου θα έχει για το ΠΑΣΟΚ η νέα εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε και όλοι ευελπιστούν στην Χαριλάου Τρικούπη το πνεύμα και η παρακαταθήκη του ιστορικού ηγέτη να λειτουργήσει κατευναστικά στο εσωτερικό και να επιδράσει συσπειρωτικά για την ευρύτερη βάση της παράταξης.

Λόγω συγκυρίας φέτος, επειδή συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τον θάνατό του, αλλά και καθώς μετά την επανεμφάνιση Τσίπρα αυξάνεται ο κεντροαριστερός ανταγωνισμός για την πιο πιστή έκφραση της μνήμης του, στο ΠΑΣΟΚ, που έτσι κι αλλιώς δεν θα «χάριζαν» την πολιτική κληρονομιά του ιδρυτή τους, πραγματοποιούν την Τετάρτη ειδική εκδήλωση – αφιέρωμα στον Ανδρέα και μάλιστα στον τόπο καταγωγής της οικογένειας Παπανδρέου, το Καλέντζι Αχαϊας.

Με τίτλο «ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας» και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν «σπουδαίο πολιτικό που έδωσε περιεχόμενο στην «κοινωνική δικαιοσύνη», τη «λαϊκή συμμετοχή», την «εθνική αξιοπρέπεια», το χωριό του Δήμου Ερυμάνθου θα γίνει μεθαύριο το επίκεντρο του πασοκικού ενδιαφέροντος μέσα από μια διοργάνωση, που σκοπό να μετατρέψει τις ένδοξες αναμνήσεις του παρελθόντος σε σημείο αναφοράς για το παρών και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, ως κορμού της Δημοκρατικής Παράταξης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για το έργο, το όραμα και τη διαχρονικότητα των ιδεών του Ανδρέα Παπανδρέου, «που πολλοί επιχειρούν να αντιγράψουν και μα σφετεριστούν», αναφορές που θα έχουν ως αποδέκτες τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ και όσους στην πορεία των ετών έχουν επιχειρήσει να διεμβολίσουν το ΠΑΣΟΚ οικειοποιούμενοι τις αρχές, τις αξίες και τη συμβολή του στην πρόοδο της Ελλάδας. Για τον Ανδρέα θα μιλήσουν επίσης ο γιος του και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο συνεργάτης του και πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης.

Δεν αυτοδιαλύεται

Στο μεταξύ, μετά την αναταραχή που προκάλεσαν οι συντροφικές μπηχτές Δούκα – Διαμαντοπούλου, στην αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρούν να σβήσουν το περιστατικό ως μια (ακόμη) κακή στιγμή, με την επιθυμία – σύσταση προς όλους ότι ο δημόσιος πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ να είναι ενιαίος και οι δημόσιες αντεγκλήσεις -και μάλιστα για προσφάτως ψηφισμένα θέματα- απλά... απαγορεύονται.

«Οι διαξιφισμοί δεν ωφελούν το ΠΑΣΟΚ την στιγμή που έχει πολιτικό σχέδιο, πρόγραμμα και το πολιτικό προσωπικό ώστε να το επικοινωνήσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει όλα τα εφόδια για να απευθυνθεί ουσιωδώς στην κοινωνία», δήλωσε το Σαββατοκύριακο ο Κώστας Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας ότι ο καθένας μόνος του και όλοι συλλογικά «έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τηρείται η συνεδριακή απόφαση και ότι όλοι μαζί εργαζόμαστε στην κατεύθυνση που τέθηκε στην διάρκεια του Συνεδρίου.

Όπως έχει γράψει πολλές φορές ο FLASH, ζήτημα να απεμπολήσει το ΠΑΣΟΚ την πολιτική του αυτονομία ή να αυτοδιαλυθεί (όπως ζήτησε ο Γιώργος Σιακαντάρης της ΕΛΑΣ) δεν τίθεται ούτε «μία στο εκατομμύριο», γι’ αυτό και η Χαριλάου Τρικούπη αποδοκιμάζει με ειρωνεία τις σχετικές δηλώσεις κάνοντας λόγο για γραφική «ανιστόρητη» δήλωση.