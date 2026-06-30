Επίδομα αδείας 2026: Πότε καταβάλλεται, ποιοι το δικαιούνται και τι αλλάζει φέτος

Η περίοδος των καλοκαιρινών αδειών έχει ξεκινήσει και μαζί της έρχεται η καταβολή του επιδόματος αδείας, το οποίο δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το επίδομα αδείας και τις αποδοχές της άδειας πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής άδειας του εργαζομένου. Με άλλα λόγια, τα σχετικά ποσά πρέπει να έχουν καταβληθεί προκαταβολικά, πριν ο εργαζόμενος αποχωρήσει για τις διακοπές του.

Σε περιπτώσεις όπου η καλοκαιρινή άδεια χορηγείται τμηματικά, το επίδομα καταβάλλεται συνήθως κατά την πρώτη και μεγαλύτερη περίοδο άδειας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου προς όφελος του τελευταίου.

Παράλληλα, εάν η εργασιακή σχέση λυθεί πριν από τη χορήγηση της άδειας, είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω απόλυσης, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον εργαζόμενο τόσο τις αποδοχές της άδειας όσο και το αντίστοιχο επίδομα.

Αυξημένο το επίδομα αδείας το 2026

Η βασική αλλαγή για το 2026 αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Μετά την αύξηση που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που ήταν προηγουμένως.

Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται και το ποσό του επιδόματος αδείας, το οποίο φέτος ανέρχεται στα 589,41 ευρώ, έναντι 556,05 ευρώ που ήταν το 2025.

Πώς υπολογίζεται

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αδείας αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού τους.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ωρομίσθιο ή ποσοστά, το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια.

Εκτός από το επίδομα, ο εργαζόμενος λαμβάνει και τις αποδοχές της άδειας, δηλαδή τις αποδοχές που θα εισέπραττε εάν εργαζόταν κανονικά. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι τακτικές πρόσθετες αμοιβές, όπως οι προσαυξήσεις για εργασία σε Κυριακές, αργίες, νυχτερινές βάρδιες, καθώς και η νόμιμη υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση.