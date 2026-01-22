Επιδότηση έως 36.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, με το νέο «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»

Στις σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, την έναρξη της συμβασιοποίησης δικαιούχων και παρόχων στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης και την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», αναφέρθηκε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.



Κεντρικό σημείο της παρέμβασής της αποτέλεσε το νέο ενισχυμένο «Ανακαινίζω–Νοικιάζω», το οποίο η υπουργός χαρακτήρισε πρόγραμμα - «σημαία». Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα διευρύνεται και προβλέπει ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και επιδότηση έως 90%, προκειμένου να βγουν κλειστά σπίτια στην αγορά.



Η επιδότηση φτάνει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για σπίτια έως 120 τ.μ. και αφορά ήπια ενεργειακή αναβάθμιση και, κυρίως, παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και άλλα.

Η κα Μιχαηλίδου, μιλώντας την Πέμπτη (22/1) στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα, σημειώνοντας ότι «είναι το τρίτο πολύ μεγάλο πρόγραμμα – μετά το «Σπίτι μου 1» και το «Σπίτι μου 2» – και είμαι αισιόδοξη ότι θα πετύχει, καθώς αναμένεται να ωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας».



Αναφερόμενη στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σημείωσε ότι έχουν εγκριθεί 2.500 δικαιούχοι και 85 πάροχοι και ότι σήμερα ξεκινά η διαδικασία της συμβασιοποίησης, προκειμένου εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στο σπίτι του παιδιού μαζί με την οικογένειά του.

Έως και 800 ευρώ σε κάθε οικογένεια

Κάθε οικογένεια θα λάβει έως και 800 ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες ανά μήνα. Είναι σημαντικό, όπως είπε, «να μη χρειάζεται να πηγαίνει το παιδί στη θεραπεία, αλλά η θεραπεία να έρχεται στο παιδί και στο φυσικό του περιβάλλον».



Για το πρόγραμμα της Προσβασιμότητας κατ’ οίκον, η υπουργός τόνισε ότι η προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2026, επισημαίνοντας ότι το κράτος καλύπτει έως 14.500 ευρώ για παρεμβάσεις όπως ράμπες, γερανάκια και άλλες προσαρμογές που διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία.

Σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, 1.500 άτομα έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή, ενώ περίπου 2.500 άτομα έχουν κάνει αίτηση, χωρίς να έχουν καταθέσει όμως τα δικαιολογητικά τους. Η υπουργός απηύθυνε έκκληση σε αυτά τα άτομα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.