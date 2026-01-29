Κλείδωσε το «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ για μπάνιο, κουζίνα, κουφώματα–Ποιοι μπαίνουν, τι καλύπτει

Εντός Μαΐου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», με βασικό στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα αλλά και να στηριχθούν, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που χρειάζονται ουσιαστική αναβάθμιση.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης , οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες έχουν ολοκληρωθεί και, μόλις κλείσει ο κύκλος του «Εξοικονομώ», ανοίγει ένα πρόγραμμα που – για πρώτη φορά στην Ευρώπη – δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια αλλά χρηματοδοτεί ολιστική ανακαίνιση κατοικιών.

Ποια ακίνητα αφορά – Ανοιχτά και κλειστά σπίτια

Το «Ανακαινίζω» καλύπτει ανοιχτά και κλειστά ακίνητα σε όλη τη χώρα και εφαρμόζεται με δύο υποχρεωτικά σκέλη:

Σκέλος ανακαίνισης

Σκέλος ενεργειακής αναβάθμισης

Η λογική είναι απλή: όχι «μπαλώματα», αλλά σπίτια που γίνονται ξανά λειτουργικά και κατοικήσιμα.

Τι περιλαμβάνει η ανακαίνιση

Στο σκέλος της ανακαίνισης επιδοτούνται γενικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, όπως:

βελτίωση στατικότητας,

υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,

ενίσχυση τοιχοποιίας,

αντικατάσταση δαπέδων,

πλήρης ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας,

βαψίματα και αποκατάσταση φθορών.

Η ανακαίνιση πρέπει να καλύπτει 60% έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού.

Τι περιλαμβάνει το ενεργειακό σκέλος

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις είναι πιο «ευέλικτες» σε σχέση με το «Εξοικονομώ» και αφορούν:

αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με θερμομονωτικά,

εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή συστήματος ΑΠΕ,

αντικατάσταση θέρμανσης/ψύξης με αντλία θερμότητας ή λέβητα βιομάζας,

στοχευμένη θερμομόνωση σε ταράτσες ή δώματα.

Το ενεργειακό σκέλος καλύπτει 20% έως 40% του προϋπολογισμού, ενώ απαιτείται:

τουλάχιστον μία ενεργειακή αναβάθμιση κατηγορίας (από Γ έως Η),

έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν και μετά,

υλοποίηση τουλάχιστον τριών ενεργειακών παρεμβάσεων, εκ των οποίων οι δύο χαμηλής τεχνικής δυσκολίας.

Πόσα χρήματα δίνει – Προϋπολογισμός και επιδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανακαίνιση 15.000–20.000 κατοικιών, κυρίως διαμερισμάτων των δεκαετιών ’80 και ’90.

Μέγιστη επιχορήγηση: 36.000 ευρώ

Ανώτατο όριο: 300 ευρώ/τ.μ.

Επιλέξιμα ακίνητα: έως 120 τ.μ.

Οικοδομική άδεια έως 31/12/1990

Υπερβάλλουσες δαπάνες δεν καλύπτονται

Ποσοστά ενίσχυσης – Ποιοι φτάνουν το 90%

Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται στο 80%, με προσαυξήσεις:

+5% για νησιωτικές και ορεινές περιοχές

+5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και νοικοκυριά ΑμεΑ

Οι προσαυξήσεις είναι σωρευτικές, ανεβάζοντας το ποσοστό έως και στο 90%.

Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για τον αιτούντα, ούτε πλαφόν στον αριθμό αιτήσεων ανά ιδιοκτήτη.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών – Τέλος το Airbnb

Τα κλειστά ακίνητα πρέπει μετά την ανακαίνιση να κατοικηθούν ή να εκμισθωθούν με μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον 5 ετών.

Τα ιδιοκατοικούμενα πρέπει να παραμείνουν κύρια κατοικία για το ίδιο διάστημα.

Η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb απαγορεύεται ρητά για πέντε χρόνια από την ολοκλήρωση της πράξης.

Εισοδηματικά κριτήρια – Ποιοι μπαίνουν

Τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται σημαντικά:

έως 25.000 ευρώ για άγαμο,

έως 35.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά,

+5.000 ευρώ ανά παιδί,

ειδικές πρόνοιες για μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Τα όρια αφορούν οικογενειακό εισόδημα, ανοίγοντας το πρόγραμμα σε μεγάλη μερίδα ιδιοκτητών.



Tο «Ανακαινίζω» δεν είναι ένα ακόμη πρόγραμμα βιτρίνας. Είναι ένα εργαλείο για να ξεκλειδώσουν σπίτια, να γίνουν κατοικήσιμα και κυρίως, να επιστρέψουν στην πραγματική αγορά κατοικίας. Όχι στο Airbnb, ναι στη μακροχρόνια στέγη.