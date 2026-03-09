Επιμένει το ΠΑΣΟΚ για τις έδρες των Σπαρτιατών: Ποια στελέχη ζητούν αναπληρωματικές εκλογές

Αναπληρωματικές εκλογές για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των Σπαρτιατών επιμένει να ζητά το ΠΑΣΟΚ, με τους Γιώργος Παπανδρέου, Παναγιώτη Δουδωνή, Δημήτρη Μάντζο και Παύλο Χρηστίδη να καταθέτουν σχετική ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, σχετικά με την άμεση ανάγκη προκήρυξης αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες Β' Πειραιώς, Β3 Νοτίου Τομέα και Β' Θεσσαλονίκης.



Οι «πράσινοι» βουλευτές καταγγέλλουν πως αποτελεί σημαντική «υποχώρηση» της δημοκρατικής αρχής η λειτουργία της Βουλής με 297 βουλευτές, ως αποτέλεσμα έκπτωσης των τριών βουλευτών Σπαρτιατών βουλευτών, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «έχει επιλέξει τον δρόμο της σιωπής και της υπεκφυγής, καταπατώντας κάθε έννοια λογοδοσίας, αλλά και εκθέτοντας τη χώρα μας σε διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης».



Οι «4» σημειώνουν δε πως η μη προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες όπου κενώθηκε η έδρα, έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις της επιστημονικής κοινότητας των συνταγματολόγων, η οποία, σύμφωνα με τους βουλευτές, «συνομολογεί στην υποχρέωση του υπουργείου Εσωτερικών να προκηρύξει άμεσα αναπληρωματικές εκλογές, όπως ορίζουν οι επιταγές του Συντάγματος».