Επιστολή σε Ρούμπιο: Πιέσεις στην Ουάσιγκτον να απορρίψει τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Οι συμπρόεδροι της Κοινοβουλευτικής Ελληνoϊσραηλινής Συμμαχίας στο Κογκρέσο (CHIA), βουλευτές Γκας Μπιλιράκης και Μπραντ Σνάιντερ, απέστειλαν διακομματική επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, καλώντας το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αντιταχθεί δημόσια σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Τουρκίας να ενσωματώσει τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» (Mavi Vatan) στο τουρκικό νομικό πλαίσιο.

Οι δύο βουλευτές προειδοποιούν ότι η θεσμοθέτηση του δόγματος, το οποίο περιλαμβάνει ευρείες και αμφισβητούμενες τουρκικές θαλάσσιες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή, να υπονομεύσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ, να θέσει σε κίνδυνο την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ συμμάχων και να επηρεάσει αρνητικά τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ έχουν διαχρονικό συμφέρον στη διατήρηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τονίζουν πως οποιαδήποτε νομοθετική κατοχύρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας» θα ενίσχυε τις περιφερειακές εντάσεις, θα αμφισβητούσε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες του Δικαίου της Θάλασσας και θα έθετε σε κίνδυνο σημαντικές συνεργασίες που ενισχύουν τη συλλογική ασφάλεια της Δύσης. Οι βουλευτές υπογραμμίζουν επίσης ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έρχονταν σε ευθεία αντίθεση με τους στόχους του νόμου «Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act» του 2019, ο οποίος ενίσχυσε τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, προωθώντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση της περιοχής.



Η Τουρκία μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη και στα ενεργειακά

Σύμφωνα με την επιστολή, η αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες θα μπορούσε να αποθαρρύνει επενδύσεις, να καθυστερήσει κρίσιμα ενεργειακά και υποδομικά έργα και να περιορίσει τις προσπάθειες μείωσης των στρατηγικών εξαρτήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Μπιλιράκης και Σνάιντερ καλούν συγκεκριμένα τον Μάρκο Ρούμπιο να αντιταχθεί δημόσια σε οποιαδήποτε τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατοχυρώνει τη «Γαλάζια Πατρίδα», να μεταφέρει τις αμερικανικές ανησυχίες απευθείας στην τουρκική ηγεσία, να επαναβεβαιώσει τη στήριξη των ΗΠΑ στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην ειρηνική επίλυση διαφορών και να συνεργαστεί με συμμάχους και εταίρους για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Καταλήγοντας, οι δύο βουλευτές σημειώνουν ότι, παρά τη σημασία της Τουρκίας ως συμμάχου στο ΝΑΤΟ, η επίσημη θεσμοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» θα αποτελούσε άμεση πρόκληση για τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα και την ασφάλεια βασικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητώντας μια σαφή και ξεκάθαρη αμερικανική αντίδραση.