Επιστολή του δημάρχου Καισαριανής στην υπουργό Πολιτισμού για τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα των 200

Με επιστολή του προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος επανέρχεται στο «διακηρυγμένο» αίτημα για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών–ντοκουμέντων που σχετίζονται με την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Ναζί.

Ο κ. Σταμέλος ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο αίτημα στηρίζεται από απογόνους των εκτελεσμένων και έχει προκαλέσει ευρύ κύμα συμπαράστασης από φορείς, προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και επιστημονικού χώρου, καθώς και πολίτες.

Όπως τονίζει, το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής αποτελεί τον φυσικό και ιστορικά αρμόζοντα χώρο για την έκθεση και ανάδειξη μέρους του φωτογραφικού αυτού υλικού, καθώς βρίσκεται εντός του ιστορικού τόπου του Σκοπευτηρίου, λίγα μόλις βήματα από το σημείο όπου διαδραματίστηκε η εκτέλεση.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η απόκτηση και δημόσια παρουσίαση των φωτογραφιών δεν αφορά μόνο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά και την ενίσχυση της ιστορικής τεκμηρίωσης ενός γεγονότος που έχει χαραχθεί βαθιά στη συλλογική συνείδηση.

Δείτε την επιστολή: