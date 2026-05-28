Επιστροφή εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ - Ποιοι δικαιούνται χρήματα

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έκανε γνωστό ότι την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 πραγματοποιείται η ένατη (9η) διαδοχική καταβολή επιστροφών αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ συνολικού ύψους 433.384,88 ευρώ.



Η καταβολή αφορά σε εισφορές κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η επιστροφή αφορά:

δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ.

μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.)

Δικαιούχοι είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας έως και τις 22.05.2026, ανεξαρτήτως αν έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ή όχι.

Πίστωση ποσών σε 1.747 δικαιούχους

Στο πλαίσιο της ένατης (9ης) καταβολής:

θα πιστωθούν ποσά σε 1.747 δικαιούχους

το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό ανέρχεται σε 6.531,30 ευρώ

Τα ποσά θα καταβληθούν απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τι ισχύει για όσους έχουν οφειλές

Στους οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό, που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένη ή μη) με το αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4387/2016 – ΦΕΚ 85 Α’, όπως ισχύει & άρθρο 1 της με α. π. Δ.15/Δ’/90598/11.11.2021 Υ.Α. - ΦΕΚ 5404 Β’).

Απλοποίηση της διαδικασίας

Κατόπιν της 63/2024 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η εν λόγω διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών διεκπεραιώνεται χωρίς την αναζήτηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου.

Επόμενες καταβολές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 23.05.2026 και μετέπειτα, προκειμένου, τα δικαιούμενα ποσά να τους αποδοθούν, με την ίδια διαδικασία, σε επόμενη καταβολή.

Παράταση λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η λειτουργία:

- της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς»

- της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιστροφής Εισφορών σε έμμισθους Δικηγόρους, μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς».