O μετεωρολόγος του FLASH Δ.Παπαϊωάννου για Erminio: Πόσο θα βρέξει σε Αττική - Οι κόκκινες περιοχές

Σοβαρή τριήμερη κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας από την Πρωταπριλιά, η οποία θα φέρει μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και θυελλώδεις ανέμους.

Ειδικότερα, δύο χαμηλά βαρομετρικά, ένα από την Ιταλία με το όνομα «Erminio» και ένα από τα βάθη της Λιβύης θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Την Τετάρτη (1/4) οι περιοχές που θα βρεθούν «στο κόκκινο» είναι η ανατολική Στερεά, η Θεσσαλία, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα ορεινά, όπου τοπικά θα καταγραφούν πάνω από 100 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν όμως και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πολύ νερό θα ρίξει και στην Αττική

Στην Αττική, η οποία θα είναι μια από τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, θα βρέχει από το πρωί με τα φαινόμενα αρχικά να είναι πιο ήπιας έντασης. Από αργά το μεσημέρι, όμως και μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Τα αθροιστικά ύψη βροχής μέχρι τη νύχτα της Πρωταπριλιάς θα είναι κατά τόπους μεγάλα (50-70 τόνους νερού ανά στρέμμα) και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάνουν τα 9-10 μποφόρ, με τις ριπές να ξεπερνούν και τα 100 χλμ/ώρα.

Πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις στα ορεινά, αλλά σε μεγάλα υψόμετρα πάνω από τα 1.500-1.700 μέτρα. Σημαντική θα είναι και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, οπότε και θα σημειωθούν και λασποβροχές ειδικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεχιστεί η κακοκαιρία με τα πιο ισχυρά φαινόμενα να εντοπίζονται στη δυτική-νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.