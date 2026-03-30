Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία - Έρχονται καταιγίδες και άνεμοι ως 10 μποφόρ

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της κακοκαιρίας Erminio, η οποία αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας την Τετάρτη (1/4) και την Πέμπτη (2/4), με έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα.



Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται ήδη σε συναγερμό μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και μετακινήσεις.



Το πρωί της Τρίτης θα συνεδριάσει (στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με τη συμμετοχή μετεωρολόγων, προκειμένου να αξιολογηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διυπουργική σύσκεψη, με στόχο τον συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και την προετοιμασία της κρατικής μηχανής.



Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για:

- την ενεργοποίηση του 112

- τα προληπτικά μέτρα σε περιοχές υψηλού κινδύνου

- τη λειτουργία σχολείων σε περιοχές που θα πληγούν

Οι περιοχές σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την Τετάρτη προβλέπονται:

Πορτοκαλί συναγερμός



Νησιά Ιονίου (από νωρίς το πρωί)

Κυκλάδες (κυρίως βόρειες) και νησιά Ανατολικού Αιγαίου (από το απόγευμα)

Κόκκινος συναγερμός



Ανατολική Πελοπόννησος

Ανατολική Στερεά και Εύβοια

Θεσσαλία και Σποράδες

Αττική (από το μεσημέρι έως το βράδυ)

Δωδεκάνησα (από το απόγευμα)



Σε αρκετές περιοχές αναμένεται να σταλούν προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112, ενώ οι τοπικές αρχές θα αποφασίσουν κατά περίπτωση για το αν θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία.

— Civil Protection GR (@CivPro_GR) March 30, 2026

Επικίνδυνα και απρόβλεπτα φαινόμενα

Τα βασικά χαρακτηριστικά της θα είναι:

θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ

πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες με διάρκεια

τοπικές χαλαζοπτώσεις

Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δυναμική και ενδεχομένως απρόβλεπτη, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να μεταβάλλονται τοπικά.

Στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα, ο κίνδυνος πλημμυρών εκτιμάται ως ιδιαίτερα αυξημένος. Νέο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο αναμένεται από την ΕΜΥ το μεσημέρι της Τρίτης, το οποίο θα καθορίσει και τις τελικές αποφάσεις για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.



Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε ανακοίνωση με συστάσεις για την κακοκαιρία και καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.