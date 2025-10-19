Έρχεται το Fiat Pandina

Το Pandina αποτελεί την εξέλιξη του αειθαλούς Fiat Panda, με υβριδικό κινητήρα και σύγχρονο εξοπλισμό υποβοήθησης της οδήγησης. Η εισαγωγική τιμή είναι €15.490 για το επίπεδο εξοπλισμού Icon, ενώ υπάρχει και το πιο δυναμικό Cross.

Συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια.

Αποδοτικό, πρακτικό και ευέλικτο, το θρυλικό μοντέλο είναι ιδανικό για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Όπως δείχνει και το όνομά του το Fiat Pandina αποτελεί την εξέλιξη του θρυλικού Panda και διακρίνεται για την ευελιξία, την οικονομία και το στιλ.

Η έκδοση Icon

Το νέο μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στα επίπεδα εξοπλισμού Icon και Cross, με €15.490 και €16.990 αντίστοιχα. Ο εξοπλισμός του Icon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” με τρεις επιλογές απεικόνισης, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος και των συστημάτων ADAS που περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας.

Επιπλέον υπάρχει στάνταρ cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Η έκδοση Cross

Η πιο δυναμική έκδοση Cross διαθέτει επιπλέον της Icon λεπτομέρειες που δίνουν off-road ύφος, τροχούς 15”, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Στο εσωτερικό τη διαφορά κάνουν οι επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Υβριδικό με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

Την κίνηση του Pandina εξασφαλίζει ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με κιβώτιο έξι σχέσεων διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που επιτυγχάνει. Ταυτόχρονα το μοντέλο εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους ώστε να έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στο "Δακτύλιο", ενώ συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύησης μηχανικών μερών και οδικής βοήθειας.