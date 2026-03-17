Έργα 5,3 δισ. ευρώ με το βλέμμα στην ανέφικτη στέγαση

Έργα με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα αναμένεται να παρουσιάσουν το απόγευμα στο Μποδοσάκειο ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα έργα, ύψους 5,3 δις ευρώ συγκαταλέγονται η κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, αλλά και ένα νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σε μία περίοδο όπου η στέγαση παραμένει, περίπου, ανέφικτη για τους πολλούς.

Έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας εκτιμά πως τέτοιες πρωτοβουλίες έρχονται να καθησυχάσουν αγορές και πολίτες ότι τα χρήματα και η χρηματοδότηση εν προκειμένω, δεν τελειώνουν με την ολοκλήρωση της ισχύος του Ταμείου Ανάκαμψης τον Αύγουστο του 2026.

Και η εν λόγω παραδοχή, εφόσον, βεβαίως, επαληθευθεί, είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία, στην οποία ο πόλεμος επιφυλάσσει δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στα ευρωπαικά κράτη, καθώς καταδεικνύει πέραν όλων των άλλων και το…στρατηγικό βάθος της ελληνικής οικονομίας.