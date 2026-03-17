Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Πρωινό «έμφραγμα» με καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας

Γνώμες Πολιτική Κωστής Χατζηδάκης Σταύρος Παπασταύρου Στέγαση

Έργα 5,3 δισ. ευρώ με το βλέμμα στην ανέφικτη στέγαση

Intime
Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Έργα με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα αναμένεται να παρουσιάσουν το απόγευμα στο Μποδοσάκειο ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα έργα, ύψους 5,3 δις ευρώ συγκαταλέγονται η κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, αλλά και ένα νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σε μία περίοδο όπου η στέγαση παραμένει, περίπου, ανέφικτη για τους πολλούς. 

Έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας εκτιμά πως τέτοιες πρωτοβουλίες έρχονται να καθησυχάσουν αγορές και πολίτες ότι τα χρήματα και η χρηματοδότηση εν προκειμένω, δεν τελειώνουν με την ολοκλήρωση της ισχύος του Ταμείου Ανάκαμψης τον Αύγουστο του 2026.

Και η εν λόγω παραδοχή, εφόσον, βεβαίως, επαληθευθεί, είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία, στην οποία ο πόλεμος επιφυλάσσει δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στα ευρωπαικά κράτη, καθώς καταδεικνύει πέραν όλων των άλλων και το…στρατηγικό βάθος της ελληνικής οικονομίας. 

Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader