Εσείς το ξέρετε; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ανοιχτόχρωμο και στο σκούρο μέλι;

Το μέλι αποτελεί διαχρονικά βασικό στοιχείο της διατροφής και της γαστρονομίας. Κάποιοι προτιμούν το πευκόμελο, άλλοι το ανθόμελο ή το μέλι εσπεριδοειδών. Οι ποικιλίες είναι αμέτρητες και συχνά το πρώτο που παρατηρεί κανείς είναι η διαφορά στο χρώμα τους. Άλλα είναι πιο ανοιχτόχρωμα, άλλα έχουν βαθύτερη σκούρα απόχρωση, γεγονός που δεν είναι τυχαίο αλλά σχετίζεται με τη γεύση, τη χημική τους σύσταση και τις ιδιότητες τους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tn, το χρώμα καθορίζεται κυρίως από το είδος των λουλουδιών απ’ όπου οι μέλισσες συλλέγουν το νέκταρ.

Ανακαλύψτε τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα είδη μελιού!