ΕΣΗΕΑ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο – Πρόεδρος η Μαρία Αντωνιάδου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 10ης, 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η Μαρία Αντωνιάδου ανανεώνει τη θητεία της στη θέση της Προέδρου της Ένωσης.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.



Το νέο προεδρείο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνονται ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Αντωνιάδου

Α’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γαβαλάς

Β’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μ. Παναγόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Σταύρος Καπάκος

Ταμίας: Ευθύμιος (Μάκης) Διόγος

Ειδική Γραμματέας: Ανδρομάχη (Μάχη) Νικολάρα

Τα Μέλη του Συμβουλίου:



Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι: Εμμανουέλλα Αργείτη, Γεώργιος Βότσκαρης, Κωνσταντίνος Κορέλλης, Θεοχάρης (Χάρης) Μπόλκας και Ματίνα Παπαχριστούδη.