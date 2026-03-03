ΕΣΗΕΑ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο – Πρόεδρος η Μαρία Αντωνιάδου
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 10ης, 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2026.
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η Μαρία Αντωνιάδου ανανεώνει τη θητεία της στη θέση της Προέδρου της Ένωσης.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.
Το νέο προεδρείο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνονται ως εξής:
- Πρόεδρος: Μαρία Αντωνιάδου
- Α’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γαβαλάς
- Β’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μ. Παναγόπουλος
- Γενικός Γραμματέας: Σταύρος Καπάκος
- Ταμίας: Ευθύμιος (Μάκης) Διόγος
- Ειδική Γραμματέας: Ανδρομάχη (Μάχη) Νικολάρα
Τα Μέλη του Συμβουλίου:
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι: Εμμανουέλλα Αργείτη, Γεώργιος Βότσκαρης, Κωνσταντίνος Κορέλλης, Θεοχάρης (Χάρης) Μπόλκας και Ματίνα Παπαχριστούδη.