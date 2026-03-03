Ελλάδα ΕΣΗΕΑ Media

ΕΣΗΕΑ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο – Πρόεδρος η Μαρία Αντωνιάδου

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 10ης, 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η Μαρία Αντωνιάδου ανανεώνει τη θητεία της στη θέση της Προέδρου της Ένωσης.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.

Το νέο προεδρείο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνονται ως εξής:

  • Πρόεδρος: Μαρία Αντωνιάδου
  • Α’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γαβαλάς
  • Β’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μ. Παναγόπουλος
  • Γενικός Γραμματέας: Σταύρος Καπάκος
  • Ταμίας: Ευθύμιος (Μάκης) Διόγος
  • Ειδική Γραμματέας: Ανδρομάχη (Μάχη) Νικολάρα

Τα Μέλη του Συμβουλίου:

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι: Εμμανουέλλα Αργείτη, Γεώργιος Βότσκαρης, Κωνσταντίνος Κορέλλης, Θεοχάρης (Χάρης) Μπόλκας και Ματίνα Παπαχριστούδη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα ΕΣΗΕΑ Media

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader