ESM: «Χρειάζονται κίνητρα για να μεγαλώσουν οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις»

«Boηθήστε τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις», είναι η νέα προτροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα δύο ταχυτήτων και το χάσμα μεταξύ τους ανοίγει αποτελεί την επόμενη πρόκληση για την Ελλάδα, μετά την ανάκαμψη της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και η παραγωγικότητα. Ένας τρόπος να μεγεθυνθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι να υπάρξουν κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις όχι μόνο ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά, κυρίως, προς τις μικρές.

Σ’ αυτή την ανάγκη, να στηριχθεί στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων εστίασε ο Robert Blotevogel, συντονιστής της ομάδας για την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). «Παρακολουθώ την Ελλάδα από το 2021», είπε. «Τώρα πια ο ήλιος λάμπει ξανά. Η Ελλάδα πηγαίνει από ενδυνάμωση σε ενδυνάμωση», ενώ σημείωσε ότι η ανάπτυξη υπήρξε σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια.

Πού υστερούμε σε σχέση με την ΕΕ

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «τα κενά σε μισθούς, εισοδήματα και παραγωγικότητα, τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, παραμένουν μεγάλα σε σχέση με την ΕΕ». Όπως εξήγησε, ένας τρόπος για να κλείσουν αυτά τα κενά θα ήταν να συνεχιστεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμούς 4%-5%.

Να αλλάξει η δομή της επιχειρηματικότητας

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα από τα βασικά εμπόδια της ελληνικής οικονομίας που είναι η δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όπως εξήγησε, δίπλα στις εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις λειτουργεί μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να επενδύσουν, να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες και να αναπτυχθούν.

Ως λύση πρότεινε η δημοσιονομική πολιτική να δώσει ισχυρότερα κίνητρα στις μικρότερες επιχειρήσεις μέσω επιστρεπτέων φορολογικών πιστώσεων (refundable tax credits) για επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και μέσω σχημάτων επιταχυνόμενων αποσβέσεων (accelerated depreciation schemes), ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.

Σημαντικός ο ρόλος του Υπερταμείου

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο του Υπερταμείου και της νέας θυγατρικής του, του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν ανεξάρτητο θεσμό που προωθεί τη διαφάνεια, εισάγει καλές πρακτικές στις δημόσιες επιχειρήσεις και μπορεί να ξεκλειδώσει νέα αναπτυξιακή δυναμική για την ελληνική οικονομία.