Εύη Δρούτσα: Κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων μετά την κλοπή των 22.000€ από το σπίτι της στη Γλυφάδα

Η Εύη Δρούτσα κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων μετά το πρόσφατο περιστατικό που της συνέβη, όπου άγνωστοι υποδυόμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, την παραπλάνησαν και κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 22.000€. Μπροστά στην κάμερα της εκπομπής “Το πρωινό”, η στιχουργός εξιστόρησε όλα όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα που οι απατεώνες την είχαν στο τηλέφωνο για 4 ώρες γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποια είναι!

«Μιλούσα από τις 08.00 μέχρι τις 12.00 στο τηλέφωνο. “Τι κάνει ο φούρνος σου;”, “μα, δεν έχω φούρνο, λέω, ένα φουρνάκι έχω”, δήθεν ότι όλα χάλαγαν εδώ μέσα. Το φουρνάκι όντως δεν έπαιρνε μπρος. Μετά μου είπαν: “Έχεις κοσμήματα;”. Λέω, “όχι, κάτι ασημένια έχω”, τι τα θέλουν; “Τι σε νοιάζουν τα κοσμήματα”, λέω. “Βάλ’ τα σε αλουμινόχαρτο”. Στο στήθος μου φορούσα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μου τον πήρε. “Κάτι χτυπάει, κάτι χτυπάει”, λέω “οι δίσκοι μου, θες να τους κατεβάσω τους δίσκους, να τους βάλω σε αλουμινόχαρτο, τρελή είσαι;”».

«Ήταν όλα τόσο πειστικά»

«Μετά άκουσαν το σκυλάκι μου και μου λέει “κράτα το σκυλί” και απαντώ πως “δεν μπορώ άλλο να κρατήσω το σκυλί, είναι βαρύ” και είπαν “Όχι, κρατάτε το, κρατάτε το. Βάλε τα χρυσαφικά, βάλε το πορτοφόλι σου. Κοίταξε στα λεφτά έχουμε πρόβλημα τώρα, γιατί τα λεφτά έχουν ένα ασημένιο, τι μου ’πε εκεί… Βάλ’ τα μέσα σε αλουμινόχαρτο, βάλ’ τα και σκέπασε τα με το χαλάκι της εξώπορτας”. Τα έβαλα.

Μετά ήρθαν κάποιοι άλλοι και άρχισαν να μιλάνε. “Κλείσε το φως, άναψε το φως”. Δεν κατάλαβα ότι ήταν κάποιος έξω από την πόρτα μου γιατί μιλούσε μία μαζί μου και μετά μου λέει: “τώρα βγες να δεις από την πόρτα να τα πάρεις”. Λέω, “Ποια να πάρω, δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχασα όλα, πώς θα έρθουν πίσω;” και απαντάει: “Θα τα βρεις σε μία ώρα, στο μπαλκόνι σου”. Μιλούσαμε 4 ώρες στο τηλέφωνο και δεν το έκλεισαν ποτέ. Αφού λέω, “ρε παιδιά, δεν έχω μπαταρία” και απαντούν: “Φορτίστε το μαζί και μιλάμε”. Φόρτισα κι εγώ, το ζώον! Αυτή με πήρε και μου είπε “Είστε η Εύη Δρούτσα”. Ήταν όλα τόσο πειστικά. Και ήταν επάνω που έγινε όλο αυτό το θέμα εδώ, στη Γλυφάδα, που λέω, μπορεί να έχει δίκιο».