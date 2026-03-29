Eurostat: Τελευταίοι οι Έλληνες σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη - Χάσμα με τις πρώτες χώρες

Στο χαμηλότερο επίπεδο της ευρωπαϊκής κατάταξης μαζί με τη Βουλγαρία, τοποθετείται η Ελλάδα, στον δείκτη κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.



Όπως βλέπουμε στο σχετικό γράφημα, ο δείκτης για την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ορίζεται στις 100. Η συγκεκριμένη μέτρηση θεωρείται ενδεικτική του πραγματικού επιπέδου διαβίωσης, καθώς αποτυπώνει την οικονομική δυνατότητα των πολιτών να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την ίδια ώρα, χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης εμφανίζουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις. Ξεχωρίζουν κράτη όπως το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και οι Κάτω Χώρες, που καταγράφουν πολύ υψηλότερους δείκτες, επιβεβαιώνοντας το χάσμα στο εσωτερικό της ΕΕ.

Eurostat

Για πολλούς αναλυτές, το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι μόνο η χαμηλή θέση της Ελλάδας, αλλά το ότι η αγοραστική δύναμη παραμένει σε τόσο ασθενές επίπεδο σε σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους της. Παρά τις επιμέρους θετικές ενδείξεις στην οικονομία, η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει κατά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αυτό να αποτυπώνεται στην καθημερινή ζωή των πολιτών.