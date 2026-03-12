Eurostat: Βουτιά στις τιμές των αγροτικών προϊόντων το 2025 – Δύσκολη χρονιά για τους αγρότες

Δύσκολη αποδείχθηκε η χρονιά για τους Έλληνες αγρότες το 2025, καθώς οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στο χωράφι κινήθηκαν πτωτικά σε όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 ο δείκτης τιμών παραγωγού μειώθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση. Η πτώση ήταν ακόμη πιο έντονη στα προηγούμενα τρίμηνα:

7,1% στο πρώτο τρίμηνο

4,4% στο τρίτο τρίμηνο

0,1% στο δεύτερο τρίμηνο

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων παρέμειναν υπό πίεση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Μικρότερη μείωση στο κόστος παραγωγής

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης εισροών – δηλαδή το κόστος που πληρώνουν οι αγρότες για την παραγωγή τους, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, σπόρους και άλλα εφόδια – παρουσίασε μείωση, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης κόστους υποχώρησε:

3,5% στο πρώτο τρίμηνο

2,3% στο δεύτερο τρίμηνο

1,6% στο τρίτο τρίμηνο

0,2% στο τέταρτο τρίμηνο

Το γεγονός ότι οι τιμές των προϊόντων μειώθηκαν περισσότερο από το κόστος παραγωγής σημαίνει ότι το αγροτικό εισόδημα πιέστηκε σημαντικά, οδηγώντας σε αρνητικό ισοζύγιο για πολλούς παραγωγούς.

Καλύτερη εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση , η εικόνα ήταν πιο θετική σε σχέση με την Ελλάδα. Οι τιμές στο χωράφι στην ΕΕ σημείωσαν αύξηση στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025:

+2,6% στο πρώτο τρίμηνο

+5,9% στο δεύτερο τρίμηνο

+4,4% στο τρίτο τρίμηνο

Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκε μείωση 1,9% σε ετήσια βάση.



Παράλληλα, το κόστος παραγωγής για τους Ευρωπαίους αγρότες αυξήθηκε ελαφρά μέσα στο έτος, αλλά σε χαμηλότερο ρυθμό από την άνοδο των τιμών στα τρία πρώτα τρίμηνα.

Πού αυξήθηκαν και πού μειώθηκαν οι τιμές στην ΕΕ

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι μέσες τιμές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν σε 15 χώρες της ΕΕ.

Οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφηκαν:

Βέλγιο: -12,9%

Λιθουανία: -8,2%

Γερμανία: -6,0%

Αντίθετα, σε 12 χώρες σημειώθηκαν αυξήσεις, με τις υψηλότερες να καταγράφονται:

Ιρλανδία: +6,8%

Σλοβενία: +5,6%

Μάλτα: +4,2%

Πτώση σε γάλα και δημητριακά

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν και σε βασικά αγροτικά προϊόντα.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024:

Οι τιμές του γάλακτος μειώθηκαν κατά 4,1%

Οι τιμές των δημητριακών υποχώρησαν κατά 8,9%

Αντίθετα, στο κόστος παραγωγής: