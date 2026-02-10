Πρώτοι στην Ευρώπη οι Έλληνες νέοι στο AI – Το εντυπωσιακό 83,5% της Eurostat

«Πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές» στην υιοθέτηση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης - (Generative AI) αναδεικνύονται οι Έλληνες ηλικίας 16-24 ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται στο 63,8%, η Ελλάδα εκτοξεύεται στο 83,5%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Ελλάδα ηγείται της ψηφιακής μετάβασης, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακά ισχυρές χώρες στην τεχνολογία, όπως η Εσθονία (82,8%) και η Τσεχία (78,5%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης εργαλείων AI από νέους καταγράφηκαν στη Ρουμανία (44,1%), την Ιταλία (47,2%) και την Πολωνία (49,3%).

In 2025, 63.8% of young people aged 16-24 in the EU used generative artificial intelligence (AI) tools. 🖥️💬



Highest shares in:

🇬🇷Greece (83.5%)

🇪🇪Estonia (82.8%)



Lowest in:

🇷🇴Romania (44.1%)

🇮🇹Italy (47.2%)



Learn more 👉https://t.co/RG1kXq0lzY#SaferInternetDay pic.twitter.com/xdS9IWSnmC — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 10, 2026

Πού χρησιμοποιούν το AI οι νέοι;

Η έκθεση της Eurostat αναλύει τους τομείς στους οποίους η «Gen Z» εντάσσει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά της:

Εκπαίδευση: Το 39,3% των νέων στην ΕΕ χρησιμοποιεί το AI για τις σπουδές του, έναντι μόλις 9,4% του γενικού πληθυσμού.

Προσωπική χρήση: Το 44,2% αξιοποιεί εργαλεία AI για ιδιωτικούς σκοπούς (ενημέρωση, ψυχαγωγία, οργάνωση).

Επαγγελματική χρήση: Εδώ τα ποσοστά είναι παρόμοια με τον γενικό πληθυσμό (15,8% έναντι 15,1%), καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν έχει εισέλθει ακόμη πλήρως στην αγορά εργασίας.

Το χάσμα των γενεών

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα σαφές χάσμα γενεών. Η χρήση AI από τους νέους 16-24 ετών είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη του γενικού πληθυσμού (ηλικίες 16-74), όπου το ποσοστό χρήσης περιορίζεται στο 32,7%. Η ευκολία με την οποία οι Έλληνες νέοι ενσωματώνουν τα νέα εργαλεία δείχνει μια γενιά που είναι έτοιμη να ηγηθεί στις απαιτήσεις της μελλοντικής αγοράς εργασίας, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.