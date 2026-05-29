Υπό έλεγχο η επιδημία νοροϊού στο «Αττικόν»: «Κόλλησε κυρίως το προσωπικό - Μεταδίδεται εύκολα»

Καθησυχαστικοί είναι οι επιστήμονες για την έξαρση κρουσμάτων νοροϊού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο «Αττικόν», ένας ιός που προκαλεί γαστρεντερίτιδα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 53 ύποπτα κρούσματα, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι 9 άτομα έχουν κολλήσει τον ιό.

«Η επιδημία έχει σχεδόν λήξει. Έχουμε ελάχιστα νέα περιστατικά πλέον. Ένα ή δύο άτομα έχουν συμπτώματα κι αυτά σε αποδρομή», τόνισε ο καθηγητής ιατρικής μικροβιολογίας, Σπύρος Πουρνάρας, μιλώντας στο Action24.

«Η κλινική του νοσοκομείου που είχε επιβάρυνση δεν έχει κανένα κρούσμα τώρα. Είχαμε αρκετά κρούσματα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Κυρίως αφορούσαν εργαζόμενους του νοσοκομείου, νοσηλευτές και γιατρούς και λιγότερο ασθενείς. Αυτό καταφανώς ήρθε απ’ έξω, από την κοινότητα όπου υπάρχει έξαρση», σημείωσε ο κ. Πουρνάρας.

«Τα μέτρα συνεχίζουν να εφαρμόζονται»

«Επειδή ήταν μικρής βαρύτητας τα περιστατικά, έφτασαν τη Δευτέρα στην επιτροπή λοιμώξεων, έγινε μοριακό τεστ, επιβεβαιώσαμε τον νοροϊό, πήραμε μέτρα και μέσα σε 2 με 3 ημέρες έχει πρακτικά ‘σβήσει’ η επιδημία», ανέφερε.

«Τα μέτρα συνεχίζονται. Η επαγρύπνηση υπάρχει. Πρέπει να περάσει περίπου μία εβδομάδα χωρίς κανένα πρόβλημα για να λήξει η επαγρύπνηση», τόνισε ο καθηγητής μικροβιολογίας, εξηγώντας ότι τα ειδικά μέτρα περιορισμού συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

«Ο νοροϊός υπάρχει στην κοινότητα και διασπείρεται εύκολα. Διασπείρεται κυρίως εκεί που υπάρχει επιδημιολογική σχέση των ανθρώπων», υπογράμμισε ο κ. Πουρνάρας, τονίζοντας ωστόσο ότι όταν απομονωθεί κάποιος σπίτι του, συνήθως είναι μία νόσος που περνά εύκολα.