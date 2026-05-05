Εξέταση άρσης καθεστώτος νομιμότητας για αλλοδαπούς με εντολή Πλεύρη για τα επεισόδια σε Σύμη, Κηφισιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η διαδικασία εξέτασης για την άρση του καθεστώτος νομιμότητας αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις στη Σύμη και την Κηφισιά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν την ανάκληση του καθεστώτος νομιμότητας για αλλοδαπούς που κατηγορούνται για περιστατικά στη Σύμη, καθώς και για άτομο που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά επιθέσεων στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εντολή εντάσσεται σε πάγια πρακτική που εφαρμόζεται από το υπουργείο, μετά από εντολή του υπουργού, βάσει της οποίας, σε περιπτώσεις όπου αλλοδαποί εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, κινείται η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος νομιμότητας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.