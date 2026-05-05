Μαρινάκης: Περισσότερες από 20 οι επικοινωνίες Χατζηδάκη - Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Ο Παύλος Μαρινάκης ενόψει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πέμπτης, τόνισε πως «η ΝΔ δεν φοβάται τον διάλογο και ο Πρωθυπουργός ακούει τα πάντα και τα μετατρέπει σε πολιτικές».

«Να μην υποκύψουμε στο αφήγημα εκείνων, εκτός των τειχών, που θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει» είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τόνισε πως έγιναν περισσότερες από 20 επικοινωνίες μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη,

«Να μη μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας και τις εφαρμογές, αλλά οι κλήσεις έχουν ιστορικό, δε ξέρω αν τον ήθελε τον κ. Ανδρουλάκη να μιλήσουν για το Final Four αλλά το τελευταίο τρίμηνο αν δεν έχουν μιλήσει 30, σίγουρα έχουν μιλήσει περισσότερες από 20» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, οι συζητήσεις κατέληξαν σε δυο ονόματα στον κ. Μακρυδημήτρη, που ήθελε η ΝΔ και την κ. Συγγούνα που ήθελε το ΠΑΣΟΚ.

«Μετά από όλες τις επικοινωνίες με θεσμικό τρόπο, ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν που μιλά με την κακιά δεξιά και υπαναχώρησε παίρνοντας την ευθύνη να έχουμε ακέφαλες Ανεξάρτητες Αρχές» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Υποκλοπές

Για «ρητορική αυριανισμού» κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος αποδίδοντας την τακτική του ΠΑΣΟΚ στη μάχη που, όπως είπε, θα δώσει με τον Αλέξη Τσίπρα για την επικράτηση στην κεντροαριστερά.

Για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική, ο κ. Μαρινάκης άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η ΝΔ θα το απορρίψει:

«Πολύ σύντομα, αφού μελετήσουμε τα πραγματικά δεδομένα της πρότασης, γιατί το κίνητρο είναι ξεκάθαρο, έχει γίνει ήδη μια Εξεταστική, το ΠΑΣΟΚ θέλει αντί να συζητάμε για τα προγράμματά μας και το τι κάνουμε στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, θέλει να συζητάμε για εξεταστικές και προανακριτικές, το κίνητρο είναι ξεκάθαρο, δεν είναι η αλήθεια. Το τι θα πούμε θα είναι αποτέλεσμα ελέγχου των πραγματικών δεδομένων, δεν θα αργήσουμε να απαντήσουμε και των νομικών δεδομένων».