Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αποστάσεις» Γεωργαντά από Αυγενάκη - Αιχμές για στελέχη του οργανισμού

Σαφείς αιχμές για στελέχη των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) άφησε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς ξεκινώντας την τοποθέτησή του στην Εξεταστική Επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Γεωργαντάς υποστήριξε ότι κάποιοι προσπάθησαν να «μπλοκάρουν» τη μεταφορά των αιτήσεων για τις πληρωμένες στο κυβερνητικό «νέφος» ενώ πολλά από τα ΚΥΔ που επιχείρησαν να ακυρώσουν αυτή την πρωτοβουλία «ελέγχονται σήμερα».

«Η μεταρρύθμιση αντιμετωπίστηκε και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με έλλειψη ενεργού συμμετοχής και με αδιαφορία κάποιων να υπηρετήσουν τη μετάβαση» είπε ο κ. Γεωργαντάς.

Ο κ. Γεωργαντάς αποκάλυψε επίσης πως δεν προχώρησε ποτέ ο πειθαρχικός έλεγχος που ζήτησε το Νοέμβριο του 2022 για συγκεκριμένα στελέχη του οργανισμού που έκαναν πρόχειρους ελέγχους των εγγράφων που συνόδευαν τους φακέλους πληρωμών.

«Αποστάσεις» από Αυγενάκη

Ο κ. Γεωργαντάς πήρε σαφείς «αποστάσεις» από τον Λευτέρη Αυγενάκη ως προς το σκέλος της θητείας του Ευάγγελου Σημανδράκου στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως είναι βέβαιος ότι λειτούργησε εντός του νόμιμου πλαισίου. Σημειώνεται πως χθες ο κ. Αυγενάκης είχε πει πως ζήτησε ο ίδιος την παραίτηση του κ. Σημανδράκου «λόγω των λάθος πληρωμών που έγιναν το 2022 και ο οργανισμός πλήρωσε πρόστιμο 160 εκατ. ευρώ από την ευρωπαϊκή επιτροπή».

«Είμαι σίγουρη ότι ο κ. Αυγενάκης μας παρακολουθεί αυτή την ώρα» είπε στον πρώην υπουργό η Μιλένα Αποστολάκη, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Γεωργαντά να επιμένει ότι ο κ. Σημανδράκος λειτούργησε εντός του νόμιμου πλαισίου.

Ο κ. Γεωργαντάς χαρακτήρισε «παραγωγική και ουσιαστική» τη συνεργασία που είχε με την Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ αναφερόμενος στον Γιώργο Ξυλούρη (Φραπές) απάντησε ότι τον γνώρισε στο υπουργείο και τον παρέπεμψε για όλα τα θέματα του στον οργανισμό.