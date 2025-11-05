Αυγενάκης στην Εξεταστική: «Δεν υπάρχει κατηγορητήριο σε βάρος μου» - Σφοδρή σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ

Σκληρή αντιπαράθεση, εντάσεις και φραστικές αντεγκλήσεις με την αντιπολίτευση σημάδεψαν την κατάθεση του Λευτέρη Αυγενάκη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απέκρουσε όλες τις καταγγελίες εναντίον του.

Ο κ. Αυγενάκης , στην εισηγητική του τοποθέτηση, τόνισε πως «το υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν αποδίδει κατηγορητήριο σε βάρος μου», υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει έγγραφο, απόφαση ή υπογραφή μου ή προϊόν επισύνδεσης, το οποίο να με συνδέει με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια».

Επισημαίνοντας ότι βρέθηκε στην επιτροπή ως μάρτυρας με πρόθεση να συνδράμει στο έργο της, δήλωσε πως όσα ειπώθηκαν σε βάρος του ανήκουν στη «σφαίρα των εικασιών και των πολιτικών εντυπώσεων».

Οι λόγοι απομάκρυνσης Σημανδράκου και τα δεσμευμένα ΑΦΜ

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για τους λόγους απομάκρυνσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ , Ευάγγελου Σημανδράκου, ο κ. Αυγενάκης παρέθεσε 9 λόγους, με κυριότερο τις προβληματικές πληρωμές του Ιουνίου και του Οκτωβρίου 2023.

Σχετικά με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, κατηγόρησε τον κ. Σημανδράκο ότι «δεν προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου, κρατώντας ομήρους χιλιάδες παραγωγούς και τις οικογένειές τους». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπήρξε καμία πίεση από πλευράς του για αποδέσμευση των συγκεκριμένων ΑΦΜ.

Επισυνδέσεις, «Φραπέ»

Όσον αφορά τις επισυνδέσεις και τα όσα ακούγονται να λέγονται για τον ίδιο από τον Γιώργο Ξυλούρη (τον επονομαζόμενο «Φραπέ»), ο κ. Αυγενάκης είπε ότι αυτά θα πρέπει να απαντηθούν από τον ίδιο τον κ. Ξυλούρη. Ωστόσο, ανέφερε πως σε άλλη επισύνδεση ο «Φραπέ» τον «περνάει γενεές δεκατέσσερις» με «φράσεις που δεν μπορώ να πω εδώ μέσα», επειδή του απάντησε ότι «όλα θα γίνουν νόμιμα».

Απευθυνόμενος στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, τόνισε πως «κανένας δεν καταδικάζεται με βάση το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, αλλά από τις πράξεις του», υπογραμμίζοντας ότι αυτός χαρακτηρίζεται από τη «θεσμικότητα». Προς επίρρωση, ανέφερε ότι έδειξε θεσμική στάση όταν αρνήθηκε να συναινέσει για την καταβολή 52 εκατ. ευρώ για βοσκοτόπια άνευ ζώων στην Κρήτη.

Ένταση για την Κρήτη και δικογραφία

Σημειώθηκαν υψηλοί τόνοι μεταξύ του πρώην υπουργού και της εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο κ. Αυγενάκης ζήτησε να μην στοχοποιείται η Κρήτη λόγω των πρόσφατων γεγονότων στο νησί, με την κ. Αποστολάκη να τον κατηγορεί ότι «έχει συμβάλει κι ο ίδιος στην στοχοποίησή της».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, για το αν επιβεβαιώνει ότι το όνομά του αναφέρεται στη δικογραφία, ο κ. Αυγενάκης απάντησε θετικά, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως δεν αναφέρεται ως κατηγορούμενος.