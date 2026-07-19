Περιστέρι: Έκλεψαν 11.000 ευρώ και έγιναν καπνός - Πώς τους εντόπισε η Αστυνομία

Εξιχνιάστηκε η κλοπή που είχε διαπραχθεί την περασμένη Δευτέρα στο Περιστέρι.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της 13ης Ιουλίου είχε κλαπεί το ποσό των 11.000 ευρώ το οποίο βρισκόταν μέσα σε δύο φακέλους σε ένα προσωρινά σταθμευμένο όχημα εταιρείας. Η κλοπή είχε πραγματοποιηθεί από έναν άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συνεργός του.

Οι αρχές συνέλαβαν για την υπόθεση τέσσερις άνδρες, ηλικίας 38, 24 και 22 ετών, μεταξύ των οποίων, υπάλληλος της εν λόγω εταιρείας, και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για κατά περίπτωση διακεκριμένη κλοπή και απλή συνέργεια σε κλοπή.

Τι εξετάζει η Αστυνομία

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, από την ανάλυση των οποίων προέκυψε η εμπλοκή των τεσσάρων κατηγορουμένων στην κλοπή. Ο 24χρονος φέρεται να είναι αυτός που άρπαξε το ποσό και ο 24χρονος αυτός που οδηγούσε το όχημα διαφυγής, ενώ το αυτοκίνητο ανήκει σε άλλον 24χρονο που επίσης συνελήφθη για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι δύο δράστες φέρονται να είχαν σχεδιάσει την κλοπή σε συνεννόηση με 38χρονο υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος τους παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με οχήματα της επιχείρησης.

Κατά τις έρευνες στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν 2.725 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διαφυγής. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.